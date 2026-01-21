Rodalies tornarà a funcionar progressivament a partir d’aquest dijous

Rodalies tornarà a funcionar a partir de demà dijous. El caos ferroviari que ha patit el Principat durant tot el dia de dimecres començarà a resoldre’s progressivament més de 24 hores després de l’accident provocat per la caiguda d’un mur sobre la locomotora d’un tren de la xarxa ferroviària catalana. Així ho han anunciat el conseller de Presidència en funcions de President, Òscar Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una compareixença després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Segons Dalmau, però, “no serà un dia fàcil en la mobilitat a Catalunya”. “El nostre objectiu és anar tornant a la normalitat, però hem d’enviar un missatge de franquesa a la ciutadania”, ha raonat. Així, la represa del servei iniciarà a l’hora regular d’inici de la circulació de trens, a les 6 del matí, ha confirmat Paneque, que també ha avisat que el matí serà “complex”.
