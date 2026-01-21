Rodalies volverá a funcionar progresivamente a partir de este jueves

Rodalies volverá a funcionar a partir de mañana jueves. El caos ferroviario que ha sufrido el Principado durante todo el día miércoles comenzará a resolverse progresivamente más de 24 horas después del accidente provocado por la caída de un muro sobre la locomotora de un tren de la red ferroviaria catalana. Así lo han anunciado el consejero de Presidencia en funciones de Presidente, Òscar Dalmau, y la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, en una comparecencia tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña. Según Dalmau, sin embargo, «no será un día fácil en la movilidad en Cataluña». «Nuestro objetivo es ir volviendo a la normalidad, pero debemos enviar un mensaje de franqueza a la ciudadanía», ha razonado. Así, la reanudación del servicio iniciará a la hora regular de inicio de la circulación de trenes, a las 6 de la mañana, ha confirmado Paneque, quien también ha advertido que la mañana será «compleja».

