Los maquinistas critican la prisa del Gobierno por reabrir Rodalies

El portavoz del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, ha criticado la prisa de la Generalitat y del Ministerio de Transportes por anunciar la reapertura de Rodalies a pesar de saber que no se daban las condiciones para hacerlo con seguridad. “Estaban advertidos”, ha enfatizado Martín en una entrevista en RAC1. Este jueves el servicio de Rodalies ha quedado suspendido por segundo día consecutivo debido a una huelga encubierta de los maquinistas, que se han presentado en sus puestos de trabajo, pero se han negado a subir a los trenes hasta que se resuelva el conflicto que mantienen abierto con Renfe.

Desde Semaf acusan a Renfe y Adif de incumplir con el procedimiento que habían pactado para poder reanudar el servicio de Rodalies. “Desde el fatídico accidente de Gelida hemos trabajado con Renfe y Adif para intentar reabrir el servicio de Rodalies en Cataluña después del temporal”, ha explicado el portavoz del sindicato. “Renfe y Adif debían comprobar el estado de las infraestructuras y emitir un informe sobre el estado de las vías, pero no han cumplido”. Por ello, los maquinistas insisten en que necesitan “más garantías” y recuerdan que llevan años alertando de las carencias de la infraestructura, pero que a menudo no se les escucha.

La Generalitat abre expediente a Renfe

Mientras tanto, la Generalitat ha abierto un expediente a Renfe por el conflicto con los maquinistas. A media mañana está prevista una nueva reunión entre representantes del Gobierno, Renfe, Adif y los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo que desbloquee el servicio de Rodalies. «Renfe no está prestando un servicio que debe dar», ha advertido el Comisionado para el Traspaso Integral de Rodalies, Pere Macias, en una comparecencia. El Gobierno considera «intolerable» el pulso de los maquinistas e insiste en que ya se han dado suficientes garantías. «No lo podemos tolerar, porque se está garantizando la seguridad y se afecta el derecho a la movilidad de miles de ciudadanos de Cataluña».