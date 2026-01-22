El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha cargado con dureza contra el Gobierno de Salvador Illa por el “colapso” de Rodalies y la falta de avances en muchas otras áreas importantes para el futuro del país. «Cataluña no va bien en manos de esta gente. Ahora son los trenes, pero podríamos hablar de la salud, la educación, el transporte en general o la vivienda», ha afirmado en un video publicado en las redes. Puigdemont ha atribuido la crisis del servicio de Rodalies, que lleva dos días suspendido, a la “incompetencia” y la “falta absoluta de liderazgo” del Gobierno y su constante sumisión a Madrid.

«Hoy, tristemente, miles de catalanes vuelven a sufrir las consecuencias en su propia carne», ha insistido Puigdemont. El líder de Junts ha lamentado que la Generalitat opte por un perfil bajo y no presione más al gobierno español. «La dependencia del partido del gobierno español y de la mayoría que le da apoyo hace que el Gobierno de Cataluña haya cedido y ante Madrid no ejerza ninguna reivindicación que pueda molestar a los señores de la Moncloa», ha agregado. También ha criticado la precipitación del Gobierno por anunciar la reanudación del servicio de Rodalies cuando aún no habían llegado a un acuerdo con los maquinistas, que este miércoles han optado por hacer una huelga encubierta por la falta de garantías de seguridad.

La Estación de Francia de Barcelona, vacía en el segundo día sin Rodalies / Europa Press

Cataluña, directo hacia el «bloqueo»

Unas horas antes, Puigdemont ya advertía que Cataluña “camina directo al bloqueo” y reivindicó la “necesidad de refundar las vigas maestras” de un país que vive una crisis sin precedentes: “El ascensor social averiado, el sistema de educación que hace aguas, un acceso a la vivienda imposible, la sanidad colapsada, una burocracia y una normativa asfixiante que trata al ciudadano desde el principio de culpabilidad, unos impuestos excesivos o una movilidad impracticable” son algunos de los grandes males que ponen en riesgo el futuro de Cataluña. “Lo que estamos viendo estos días con Rodalies es la parte más palpable de este caos, que se ha convertido en la nueva normalidad”.

El líder de Junts también ha advertido que el traspaso de Rodalies, tal como lo ha negociado ERC, no arreglará nada. “No se soluciona creando un nuevo organismo donde continúa mandando Renfe, sino haciendo un traspaso íntegro de todo el sistema ferroviario”. Con todo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha descartado traspasar la infraestructura de Adif a Cataluña porque fragmentaría una red muy compleja. “La alternativa es el actual sistema deficiente, inseguro e imprevisible que representa un infierno diario para miles de ciudadanos (donde pierden horas, salud y dinero) y una sangría económica constante para las empresas”.