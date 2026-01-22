Junts per Catalunya ha decidido posponer el Consejo Nacional previsto para este sábado una semana para celebrar, en cambio, una “cumbre de partido” en la Cataluña Norte, con la presencia de Carles Puigdemont y con la intención de señalar las fisuras del gobierno socialista presidido por Salvador Illa. Los miembros de Junts entienden que la situación de colapso que vive Cataluña con la crisis de RODALIES se suma a la “grave incompetencia y falta de liderazgo del Gobierno” y convocan a los principales líderes del partido para marcar perfil.

La cumbre está prevista para este sábado 24 de enero por la mañana. El mismo Puigdemont ha explotado horas antes ante la parálisis total del servicio de RODALIES, que cerrará la noche del jueves con solo una de las trece líneas operativas. “Cataluña no va bien en manos de esta gente. Ahora son los trenes, pero podríamos hablar de la salud, la educación, el transporte en general o la vivienda”, ha afirmado en un vídeo publicado en las redes. Desde Junts han intensificado las críticas al PSC, partido que ven demasiado dependiente del PSOE. «Ha cruzado los brazos y no ejerce ninguna reivindicación ante Madrid», ha dicho Puigdemont.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, durante la rueda de prensa en Perpiñán (Cataluña Norte) / JMB

Al principal partido de la oposición tampoco le ha gustado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya solicitado su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar qué actuaciones se han adoptado ante el accidente entre dos trenes de alta velocidad en Córdoba, que ha dejado un total de 45 muertos. La petición hecha a la cámara ignora el caos que se ha vivido en las últimas horas en Cataluña. En este sentido, entre las filas de Junts consideran que el ministro también debería dar explicaciones por la falta de inversiones en la red de trenes catalanes y por la incertidumbre que se ha vivido durante la jornada de este jueves.

Momento débil para el Gobierno

Los maquinistas han ganado el pulso al Gobierno, que ha sufrido una de las crisis más grandes desde que asumió la Generalitat. La oposición ha cuestionado que se aventurara a decir que el servicio se reanudaría sin tener el aval de los maquinistas, una situación que ha generado momentos de incertidumbre entre los usuarios del servicio. Junts también cree que es momento de señalar la transferencia de RODALIES pactada por ERC. RODALIES pasará a regirse por un organismo mixto, un aspecto que utiliza Junts para señalar que no es una transferencia «íntegra» de la red.