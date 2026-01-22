Junts per Catalunya ha decidit posposar el Consell Nacional previst per aquest dissabte una setmana per celebrar, a canvi, una “cimera de partit” a la Catalunya Nord, amb la presència de Carles Puigdemont i pensant a assenyalar les esquerdes del govern socialista presidit per Salvador Illa. Els juntaires entenen que la situació de col·lapse que viu Catalunya amb la crisi de Rodalies se suma a la “greu incompetència i manca de lideratge del Govern” i convoquen les primeres espases del partit per marcar-hi perfil.
La cimera està prevista per a aquest dissabte 24 de gener al matí. El mateix Puigdemont ha esclatat hores abans davant la paràlisi total del servei de Rodalies, que tancarà la nit dijous amb només una de les tretze línies operatives. “Catalunya no va bé en mans d’aquesta gent. Ara són els trens, però podríem parlar de la salut, l’educació, el transport en general o l’habitatge”, ha etzibat en un vídeo publicat a les xarxes. Des de Junts han intensificat les crítiques al PSC, partit que veuen massa dependent del PSOE. “Ha plegat els braços i no exerceixi cap reivindicació davant de Madrid”, ha dit Puigdemont.
Al principal partit de l’oposició tampoc li ha agradat que el ministre de Transports, Óscar Puente, hagi demanat la seva compareixença al Congrés dels Diputats per informar quines actuacions s’han adoptat davant l’accident entre dos trens d’alta velocitat a Córdoba, que ha deixat un total de 45 morts. La petició feta a la cambra ignora el caos que s’ha viscut en les darreres hores a Catalunya. En aquest sentit, entre les files juntaires consideren que el ministre també hauria de donar explicacions per la manca d’inversions a la xarxa de trens catalanes i per la incertesa que s’ha viscut durant la jornada d’aquest dijous.
Moment dèbil pel Govern
Els maquinistes han guanyat el pols al Govern, que ha patit una de les crisis més grans des que ha assumit la Generalitat. L’oposició ha qüestionat que s’aventurés a dir que el servei es reprendria sense tenir l’aval dels maquinistes, una situació que ha generat moments d’incertesa entre els usuaris del servei. Junts també creu que és moment d’assenyalar el traspàs de Rodalies pactat per ERC. Rodalies passarà a regir-se per un organisme mixt, un aspecte que utilitza Junts per assenyalar que no és un traspàs “íntegre” de la xarxa.