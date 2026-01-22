Puigdemont esclata pel col·lapse de Rodalies: “Ja n’hi ha prou”

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha carregat amb duresa contra el Govern de Salvador Illa pel “col·lapse” de Rodalies i la manca d’avenços en moltes altres carpetes importants per al futur del país. “Catalunya no va bé en mans d’aquesta gent. Ara són els trens, però podríem parlar de la salut, l’educació, el transport en general o l’habitatge”, ha etzibat en un vídeo publicat a les xarxes. Puigdemont ha atribuït la crisi del servei de Rodalies, que fa dos dies que està suspès, a la “incompetència” i la “manca absoluta de lideratge” del Govern i la seva submissió constant a Madrid.
“Avui, tristament, milers de catalans tornen a patir les conseqüències en la seva pròpia carn”, ha insistit Puigdemont. El líder de Junts ha lamentat que la Generalitat opti per un perfil baix i no pressioni més el govern espanyol. “La dependència del partit del govern espanyol i de la majoria que li dona suport fa que el Govern de Catalunya hagi plegat els braços i davant de Madrid no exerceixi cap reivindicació que pugui molestar els senyors de la Moncloa”, ha afegit. També ha criticat la precipitació del Govern per anunciar la represa del servei de Rodalies quan encara no havien arribat a un acord amb els maquinistes, que aquest dimecres han optat per fer una vaga encoberta per la manca de garanties de seguretat.
Catalunya, directe cap al “bloqueig”
Unes hores abans, Puigdemont ja advertia que Catalunya “camina directe al bloqueig” i va reivindicar la “necessitat de refundar les bigues mestres” d’un país que viu una crisi sense precedents: “L’ascensor social avariat, el sistema d’educació que fa aigües, un accés a l’habitatge impossible, la sanitat col·lapsada, una burocràcia i una normativa asfixiant que tracta el ciutadà des del principi de culpabilitat, uns impostos excessius o una mobilitat impracticable” són alguns dels grans mals que posen en risc el futur de Catalunya. “l que estem veient aquests dies amb Rodalies és la part més palpable d’aquest caos, que s’ha convertit en la nova normalitat”.
El líder de Junts també ha advertit que el traspàs de Rodalies, tal com l’ha negociat ERC, no arreglarà res. “No se soluciona creant un nou organisme on continua manant Renfe, sinó fent un traspàs íntegre de tot el sistema ferroviari”. Amb tot, el ministre de Transports, Óscar Puente, ja ha descartat traspassar la infraestructura d’Adif a Catalunya perquè trossejaria una xarxa molt complexa. “L’alternativa és l’actual sistema deficient, insegur i imprevisible que representa un infern diari per milers de ciutadans (on perden hores, salut i diners) i una sagnia econòmica constant per les empreses”.