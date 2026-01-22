Catalunya segueix travessant una nova jornada de caos al servei ferroviari de Rodalies. D’ençà del doble descarrilament de dimarts a la nit el país s’ha sumit en la foscor més negre possible pel que fa als trens catalans. La jornada del passat dimecres va acabar amb el Govern anunciant que el servei de Rodalies s’aniria reprenent al llarg del dia, una represa del servei que a primera hora no ha arribat i que, de moment, venen mal dades.
Davant d’això els usuaris experimenten un autèntic còctel d’emocions passant per l’enuig, la incertesa, la desesperació o directament la resignació. Un dels grans exemples ha estat el viscut a l’estació de Sants, l’estació més gran de Catalunya, a la qual els usuaris havien arribat a comptegotes amb esperança en la promesa represa del servei de Rodalies, una promesa que no s’ha complert i en declaracions fetes al Tot Barcelona la Beatriz ha lamentat amargament. “Soc professora i haig d’anar a Montmeló a una visita puntual molt important que teníem programada des de fa temps” ha destacat aquesta docent que, a la vegada, ha denunciat que “la majoria de Catalunya depèn de Rodalies i així ens deixen tirats“. “Ahir a la nit van dir que es reprendria a primera hora i aquest matí encara deien el mateix. Pensava que funcionaria ni que sigui amb retards”, lamenta la Mercedes, una de les altres usuàries que ha parlat amb el Tot.
Resignació, incertesa, desesperació i enuig a les capitals catalanes
A les altres capitals catalanes el panorama no ha canviat segons avançaven els minuts. A Girona la situació s’ha repetit igual que a la capital de Catalunya i els usuaris lamenten la promesa incomplerta i la falta de resposta ràpida i senzilla sobre el caos a Rodalies. En declaracions fetes a l’ACN, la Lola, una estudiant gironina, ha lamentat que ha hagut d’agafar l’AVE per arribar a Figueres -on estudia-, un fet que ella ha pogut fer, però que assenyala que molts no tenen la seva sort. “Molts companys ahir no van poder anar a classe i avui tampoc, no podem estar tants de dies sense assistir-hi”, afegeix.
Aquest canvi dels Rodalies cap a l’Alta Velocitat ha estat un dels grans moviments de la població catalana, un moviment, però, que està sortint car, ja que no entra dins dels abonaments. La falta d’informació, però, també s’estan deixant notar i com destaca en Nelson Aguilar, usuari de Rodalies, des de Renfe “ens diuen que està malament la línia i que no saben quan es restablirà el servei”. Tot i que els usuaris s’estiguin buscant la vida amb força encert lamenten que les opcions de les quals disposen suposi una despesa econòmica dura per a les butxaques catalanes. L’Asier Rodríguez, estudiant gironí que ha d’anar a classe fins a Barcelona denuncia que “segurament l’única manera d’arribar a Barcelona sigui agafar un autobús, però diuen que estan caríssims”.
A Tarragona els usuaris han viscut una situació semblant i alguns viatgers s’ho han pres amb menys filosofia i d’altres amb més. A les vies tarragonines hi ha cinc combois aturats sense maquinista ni viatgers; i la Marga una usuària de l’R16, procedent de Tortosa, que havia vingut des de l’Ametlla de Mar, no s’ha mossegat la llengua i ha buidat el pap denunciant que no els han informat en fins a arribar a Vila-seca que el regional finalitzaria el recorregut a Tarragona i que no s’ha ofert cap servei alternatiu als usuaris d’aquest tren. “És una merda, és una incertesa”, ha denunciat.
La Marga ha mostrat amb força el seu enuig, ja que s’havia de desplaçar fins a Barcelona per motius familiars i s’ha quedat tirada a l’estació de Tarragona sense informació. “No ens han donat cap alternativa, estic esperant que em vinguin a buscar per tornar a casa”, s’ha queixat. “Al final, sempre és igual, és una incertesa, saps quan surts de casa, però no si podràs tornar, no parla gens bé del servei ni del país, ningú es fa responsable de res”, ha denunciat.
La Marta, una de les altres usuàries que s’ha quedat penjada a l’estació tarragonina lamenta que “ens ha deixat a Tarragona i ens han dit que no hi haurà trens en tot el dia”. Aquesta viatgera explica que habitualment va amb cotxe des de Miami fins a Vila-seca i d’allà agafa el cotxe per anar a Barcelona a treballar. “És caòtica la informació, si ja tenien previst que no sortirien trens, que és una marranada, ens ho haurien d’haver dit abans per poder-nos organitzar”, ha lamentat. “Accepto que es faci una vaga, entenc que és la seva i la nostra seguretat, però és un estrès intern”, afegeix resignadament.
Trens aturats a les estacions
A aquest tren cancel·lat s’ha de sumar una de les altres imatges que s’han viscut aquest dijous al matí és la dels trens aturats a les estacions. El Govern va anunciar que el servei es reprendria, però els trens s’han mantingut immòbils al bell mig de les estacions com és el cas de l’estació de Rodalies de Sant Vicenç de Calders. Ni maquinistes, ni passatgers han poblat el tren que restava sota la pluja.