La reunió entre el Govern de la Generalitat, Adif, Renfe i els maquinistes a l’estació de Sants ha acabat fa pocs minuts. Fonts governamentals es mostren optimistes, si bé mantenen la prudència després de la represa fallida d’aquest dijous al matí. Segons explica l’Agència Catalana de Notícies, totes les parts estan discutint en aquests moments com queda el redactat d’un document final que podria ser la base per a un acord sobre la represa del servei. En aquesta reunió hi han assistit el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, el comissionat per al Traspàs de Rodalies, Pere Macias. Són els dos principals negociadors del govern català amb el sindicat de maquinistes Semaf.
Els usuaris continuen a l’expectativa i pendents quan podran començar a superar una setmana extremadament complexa pel que fa a la mobilitat. L’accident mortal a l’R4 per l’esllavissada d’un mur que va caure sobre la cabina d’un tren d’aquesta línia ha provocat que durant dies els trens de Rodalies de Catalunya de Renfe no hagin circulat per les vies catalanes, una situació que ha generat moments de tensió i incredulitat a les estacions i crítiques polítiques de l’oposició al Govern.
Una setmana d’estira-i-arronses
Aquesta setmana, la situació ferroviària catalana s’ha convertit en un estira-i-arronsa constant entre el Govern català, Renfe, Adif i els maquinistes. Dimecres, just un dia després de l’accident a Gelida, la Generalitat va anunciar que el servei de Rodalies es reprendria progressivament durant aquest dijous, una situació que no s’ha complert després que els maquinistes hagin optat per organitzar una vaga encoberta per pressionar els operadors ferroviaris i que es resolguin les demandes fetes. De fet, els treballadors s’han presentat a les estacions de destinació, però no han pujat als trens. El comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies, Pere Macias, ha assegurat que la seguretat estava “garantida” a primera hora d’aquest dijous i ha carregat contra Renfe per no prestar “un servei que ha de donar”.