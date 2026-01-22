La reunión entre el Govern de la Generalitat, Adif, Renfe y los maquinistas en la estación de Sants ha terminado hace pocos minutos. Fuentes gubernamentales se muestran optimistas, aunque mantienen la prudencia tras la fallida reanudación de este jueves por la mañana. Según explica la Agència Catalana de Notícies, todas las partes están discutiendo en estos momentos cómo queda redactado un documento final que podría ser la base para un acuerdo sobre la reanudación del servicio. En esta reunión han asistido el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, el comisionado para el Traspaso de Rodalies, Pere Macias. Son los dos principales negociadores del gobierno catalán con el sindicato de maquinistas Semaf.

Los usuarios continúan a la expectativa y pendientes de cuándo podrán comenzar a superar una semana extremadamente compleja en cuanto a movilidad. El accidente mortal en la R4 por el deslizamiento de un muro que cayó sobre la cabina de un tren de esta línea ha provocado que durante días los trenes de Rodalies de Catalunya de Renfe no hayan circulado por las vías catalanas, una situación que ha generado momentos de tensión e incredulidad en las estaciones y críticas políticas de la oposición al Govern.

Los informadores de Renfe indican a los usuarios hacia dónde dirigirse para buscar transportes alternativos tras la suspensión del servicio de Rodalies | Pau Cortina (ACN)

Una semana de tira y afloja

Esta semana, la situación ferroviaria catalana se ha convertido en un tira y afloja constante entre el Govern catalán, Renfe, Adif y los maquinistas. El miércoles, justo un día después del accidente en Gelida, la Generalitat anunció que el servicio de Rodalies se reanudaría progresivamente durante este jueves, una situación que no se ha cumplido después de que los maquinistas hayan optado por organizar una huelga encubierta para presionar a los operadores ferroviarios y que se resuelvan las demandas hechas. De hecho, los trabajadores se han presentado en las estaciones de destino, pero no han subido a los trenes. El comisionado para el Traspaso Integral de Rodalies, Pere Macias, ha asegurado que la seguridad estaba «garantizada» a primera hora de este jueves y ha cargado contra Renfe por no prestar «un servicio que debe dar».