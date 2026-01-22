El Gobierno ha llegado a primera hora de esta tarde a un acuerdo con los maquinistas. El servicio de Rodalies se retomará a medida que lleguen los resultados de una segunda revisión de la infraestructura que contará, como principal novedad, con la presencia de los sindicatos. En rueda de prensa, la consejera Sílvia Paneque ha detallado que los maquinistas formarán parte de esta ronda de inspecciones y que el servicio volverá “una vez finalicen estas pruebas”. La titular de Territorio no ha concretado si los trenes estarán disponibles el viernes a primera hora. «Iremos informando del funcionamiento de cada línea a lo largo de la tarde o noche según avancen las marchas exploratorias», ha remarcado Paneque. En estos momentos, hay trece equipos desplegados por todo el país para comprobar los puntos delicados de la red.

El acuerdo llega tras una reunión de más de cuatro horas entre representantes del Gobierno, Adif, Renfe y de los sindicatos, que han negociado en la estación de Sants. Hace 36 horas que la circulación de trenes, suspendida la noche del martes tras el accidente en Gelida (Alt Penedès), está interrumpida en todo el país a pesar de que el ejecutivo catalán había anunciado una reanudación “progresiva” el jueves por la mañana. A pesar de este primer anuncio, los trenes no han circulado por “causas operativas”, según la versión oficial, una situación que diferentes analistas y voces del sector atribuyen a la “huelga encubierta” que han forzado los maquinistas. Según ha concretado Paneque, este jueves solo había 6 trabajadores activos de una plantilla total de 140. «Cifra que hace imposible reanudar el servicio con garantías y normalidad», ha admitido la consejera.

Los sindicatos ya habían avisado que no volverían a prestar el servicio hasta no tener máximas garantías de seguridad y se han negado a subir a los trenes. Durante toda la jornada, las reuniones se han producido en el centro de mando de Sants y también en la séptima planta del Departamento de Territorio para hacer seguimiento de la crisis. Desde Madrid, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha evitado hablar de huelga durante todo el día, pero ha admitido que se estaba hablando con los maquinistas.

Reunión con representantes del Gobierno, Semaf, Adif y Renfe | Aina Martí / Blanca Blay / Norma Vidal (ACN)

Jornada larga y llena de incertidumbre en las estaciones

El caos vivido este jueves ha enfadado aún más a unos usuarios poco satisfechos con el funcionamiento del día a día de Rodalies. Una insatisfacción que muchos pasajeros han mostrado esta mañana en las estaciones y que se ha trasladado a las redes sociales a medida que ha avanzado el día. Los usuarios han cargado contra el plan alternativo que se ha activado, que «tampoco ha funcionado», y han lamentado que «todo sea un desastre». Así se expresaban esta mañana pasajeros habituales de la R4 a la Agència Catalana de Notícies. En declaraciones al Tot Barcelona, que se ha desplazado a la estación de Sants, los usuarios también lamentaban la falta de alternativas y la desinformación.

El caos ferroviario de las últimas 48 horas ha despertado inquietud entre los ciudadanos y críticas políticas al infrafinanciamiento de la red y a la gestión del servicio. El ministro Puente ha atribuido el mal funcionamiento de Rodalies a la «desinversión» producida durante años y a un trazado singular. Declaraciones que Esquerra Republicana –que ha pactado el traspaso del servicio a Cataluña– ha aprovechado para recordar el “déficit de inversión estructural” en el país. El presidente de la formación, Oriol Junqueras, también ha asegurado que el ejecutivo socialista «queda retratado» por haber anunciado la reanudación de trenes sin garantías de que fuera así. Y el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha señalado la “incompetencia” y la “falta absoluta de liderazgo” del Gobierno. La CUP ha pedido abrir un expediente a Adif y los Comunes han exigido auditorías recurrentes a Rodalies.

