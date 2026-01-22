Dos días después del accidente mortal por el desprendimiento provocado por la caída de un muro sobre la cabina de un tren de la R4 de Rodalies en Gelida, Renfe ha comenzado los trabajos para retirar el convoy accidentado de las vías. Renfe ha detallado que el plan es retirar el primer vagón, que ha quedado más dañado por el accidente, y llevarlo a desguazar en el mismo punto del accidente. Por su parte, los vagones que están en buen estado después del accidente se llevarán hasta el taller para hacer «las revisiones correspondientes», según ha explicado el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, en declaraciones recogidas por la ACN.

Renfe señala que los primeros trabajos sobre la zona ya han separado el primer y el segundo vagón, los más dañados por el accidente, del resto del convoy. Los vagones en buen estado ya se han enganchado a un tren por la cola para poder arrastrarlos hasta los talleres. El portavoz de Renfe, sin embargo, ha alertado que el terreno «es complejo» y se está estudiando si se puede hacer llegar una grúa de gran tonelaje para poder realizar las tareas necesarias.

La complejidad del terreno complica las tareas de retirada

Antonio Carmona ha señalado que la retirada hasta los talleres de los vagones que ‘se han salvado’ del accidente se haga este jueves, pero alerta que la situación es «compleja», especialmente en el caso de los vagones accidentados como el primer y el segundo vagón. Desde Renfe estudian el terreno por si es posible encontrar un punto de acceso para poder hacer llegar una grúa y retirar los vagones dañados, pero esto conlleva estudiar los posibles efectos que podría tener la grúa sobre la cava centenaria que hay en el subsuelo y que quizás no aguantaría el peso de esta grúa. Uno de los otros aspectos que señalan desde la operadora ferroviaria es que la fragilidad de la infraestructura viaria después del accidente puede complicar también los trabajos de retirada. Carmona, sin embargo, se muestra confiado en poder encontrar una solución para poder «llevar a cabo la tarea» de retirada de los vagones dañados y los que deben ir a taller.

Personal de Renfe trabajando en el tren accidentado en Gelida | Jordi Pujolar (ACN)

Renfe añade que desde las nueve de la mañana ya hay una grúa ferroviaria trabajando sobre la vía y que se ha situado en paralelo al tren de la R4 accidentado el pasado martes. Por su parte, equipos técnicos de ADIF y Renfe están revisando la situación del tren y han cerrado todas las puertas de los vagones del convoy accidentado.