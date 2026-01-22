Renfe evita hablar de «huelga» y apuesta por el «diálogo» con los maquinistas

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha señalado directamente a los maquinistas por la reanudación fallida del servicio de Rodalies este jueves, pero ha evitado en todo momento enfrentarse a ellos y hablar de huelga encubierta. “Piden una serie de medidas de seguridad, que entienden que no se están cumpliendo”, ha reconocido Carmona en una entrevista en Catalunya Ràdio. Reclaman garantías adicionales a las presentadas por escrito Adif tras realizar una revisión exhaustiva de la red, pero que los maquinistas consideran insuficientes. “La red es segura”, ha insistido.

La compañía, consciente de que los maquinistas tienen la sartén por el mango, vigila mucho sus declaraciones públicas y asegura que mantiene el diálogo abierto con los sindicatos y Adif, con quienes se reunirá a lo largo de la mañana. “Hay comunicación continua con los sindicatos porque lo que queremos todos es llegar a un entendimiento y recuperar el servicio lo antes posible”, ha añadido.

Pantallas vacías en la Estación de Sants en el segundo día sin servicio de Rodalies / ACN

Críticas de los maquinistas a Renfe y la Generalitat

A pesar de los malabarismos dialécticos, el portavoz de Renfe ha reconocido que los maquinistas se han presentado en sus puestos de trabajo, pero que se han negado a subir a los trenes hasta que se resuelva el conflicto. “Los maquinistas se están presentando en los lugares, pero no están realizando la conducción por razones diversas”. Los maquinistas han acusado a la Generalitat y al Ministerio de Transportes de tener prisa por reabrir Rodalies a pesar de saber que no se dan las condiciones de seguridad exigidas por los sindicatos. “Estaban advertidos”, ha espetado esta mañana un representante del sindicato mayoritario Semaf.

Por su parte, la Generalitat ha abierto un expediente a Renfe por el desorden en Rodalies. El Comisionado para el Traspaso Integral de Rodalies, Pere Macias, también ha defendido que la “seguridad está garantizada” y ha puesto toda la presión sobre la operadora. «Renfe no está prestando un servicio que debe dar», ha dicho. No lo podemos tolerar, porque se está garantizando la seguridad y se afecta el derecho a la movilidad de miles de ciudadanos de Cataluña», ha añadido Macias, quien ha remarcado que se exigirán «responsabilidades a quien corresponda».