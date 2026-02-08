Los maquinistas de Renfe y el servicio de alta velocidad harán huelga del 9 al 11 de febrero en todo el Estado por la situación de inseguridad con la que trabajan. Si finalmente no hay ningún acuerdo, y los trabajadores acaban haciendo huelga, esta complicará aún más una red ferroviaria catalana que diariamente sufre incidencias. Este domingo, por ejemplo, una avería en un tren de mercancías ha obligado a cortar la línea R13 entre Salmó y Valls. Horas después, el servicio se ha restablecido.

La Generalitat ha establecido unos servicios mínimos del 66% del servicio en hora punta, mientras que el resto de la jornada, solo circularán el 33% de los trenes. En un post en la red X, Rodalies Catalunya ha recomendado a los usuarios planificar los desplazamientos y consultar los canales de información.

«Garantizar la seguridad» para levantar la huelga

En una entrevista en 3CatInfo, el responsable de UGT en Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, ha dicho que este domingo por la tarde continuarán los contactos informales con el Gobierno. Si finalmente hubiera un acuerdo, Cárdenas considera que el ejecutivo de Salvador Illa debería «garantizar la seguridad» y adquirir el «compromiso firme de que se realizarán las obras necesarias».

La convocatoria de huelga se ha hecho en todo el Estado tras los accidentes graves de Adamuz, con 46 víctimas mortales, y en el caso de Cataluña de Gelida, que dejó un maquinista en prácticas muerto. Según Cárdenas, la red ferroviaria catalana «ha sido abandonada». «Todos tenemos claro que pueden pasar cosas, pero no es normal que no paren de pasar y que todas ocurran en Cataluña. La diferencia es abismal«, ha afirmado en 3CatInfo.

Adif ha inspeccionado 648 puntos críticos en la red ferroviaria catalana y no prevé que la normalidad se pueda recuperar antes de abril.