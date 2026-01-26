Los maquinistas estallan por el caos de Rodalies: “Estamos cansados»

Los maquinistas han cargado contra Renfe y Adif por el nuevo desbarajuste en el servicio de Rodalies, que este lunes se ha suspendido dos veces en menos de una hora por una avería en el centro de control de tráfico de la estación de Francia. “Estamos cansados, porque al final quienes estamos dando la cara y estamos en el tren somos nosotros, no ellos”, ha explicado en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) Elisabet Ramos, maquinista afiliada a la CGT. La joven maquinista se ha preguntado si no sería “más conveniente” mejorar los protocolos y revisar bien la red antes de dar la orden de salida, ha dicho en relación a la confusión generalizada de estos días después de que la Generalitat, Renfe y Adif dieran versiones contradictorias sobre el estado del servicio de Rodalies. “Ya no solo por nosotros, sino por los viajeros, estarán otra vez enfadados y molestos”.

Los sindicatos de maquinistas, señalados la semana pasada por la huelga encubierta por falta de seguridad en Rodalies, culpan directamente a Renfe y Adif por la falta de financiación en la red ferroviaria en los últimos años. Pese al esfuerzo del gobierno español por defender el incremento de las inversiones en Cataluña, el hecho es que el bajo porcentaje de ejecución tanto de los presupuestos generales del Estado como de las inversiones en el sistema ferroviario han dejado a Rodalies en una situación muy precaria. El coordinador del sector ferroviario de CCOO, Pau Mercè, ha reclamado “replantear el sistema ferroviario para ofrecer un servicio digno” a los usuarios, mientras que el secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, ha asegurado en una entrevista en Catalunya Ràdio que la falta de inversión no es exclusiva de Cataluña, sino que afecta a toda la red de media distancia del Estado.

Restablecimiento progresivo del servicio de Rodalies, este lunes por la mañana en la estación de Sants / Anton Rosa

“Si el centro de control no funciona, nosotros no podemos circular”, recuerda Ramos, que ha remarcado que es un incidente “habitual” que provoca que por seguridad no se pueda circular. “Necesitamos seguridad para todos”, insiste. También ha criticado que los maquinistas no están suficientemente informados de lo que ocurre en la red y que actualmente no saben cómo actuar ante un temporal: “¿Qué debemos esperar cuando haya un temporal? Buena pregunta, ¿qué debemos esperar?”, ha dicho irónicamente.