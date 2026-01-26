Nueva interrupción en Rodalies, ahora en la R15 por falta de tensión en la catenaria

Llueve sobre mojado. En un momento en que los máximos responsables de Adif y Renfe aseguran que se está «al principio del fin» del desbarajuste de Rodalies, en palabras del presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, una nueva incidencia ha obligado a cortar la línea R15 entre Tarragona y Reus a partir de las dos de la tarde de este lunes. La interrupción del servicio se ha producido por una falta de tensión en la catenaria impidiendo la circulación ferroviaria por este tramo.

A raíz del incidente, Renfe ha anunciado que los servicios alternativos con autobuses para cubrir el trayecto de la línea R15 (que une Barcelona con Tarragona, Reus, Móra la Nova y Riba-roja) hasta la estación de Reus se prolongarán también hasta la de Tarragona efectuando todas las paradas intermedias.

Mañana de incidencias

La mañana en que se debía restablecer el servicio para un 80% de los pasajeros de Rodalies, ha vuelto a ser un día de caos, con incidencias continuas. Una avería en el centro de control de tráfico de Adif en la estación de Francia ha obligado a suspender la circulación de trenes dos veces en menos de una hora. El servicio se debía reanudar con cierta normalidad -con trenes para el 80% del pasaje- después de un fin de semana con diversas incidencias, pero un problema informático en el centro de control ha alterado los planes de Renfe y ha generado una gran confusión entre los viajeros.

Viajeros esperan información de los trenes de Rodalies en Mataró / ACN

Un nuevo desprendimiento

Posteriormente hacia el mediodía, un nuevo desprendimiento ha obligado a cortar la circulación de trenes entre Caldes de Malavella (Selva) y Girona (Gironès), según ha informado Adif. El gestor de las infraestructuras ferroviarias ha enviado varios técnicos al lugar de la incidencia para realizar las comprobaciones pertinentes y efectuar una revisión técnica. El corte se ha hecho a petición de la policía local y ha afectado las líneas RG1 y R11, que llegan hasta Portbou (Alt Empordà). Poco a poco, Renfe ha reanudado la circulación de trenes entre Caldes de Malavella (Selva) y Girona limitando la velocidad de los convoyes en el punto del desprendimiento. El deslizamiento ha ocurrido en uno de los márgenes del puente que conecta las urbanizaciones de Can Solà Gros I y II, pero no ha llegado a las vías.

A pesar de la presión de los partidos de la oposición, el Gobierno de Salvador Illa ha dicho que no destituirá a la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, por la crisis de Rodalies que ya dura seis días. Todo lo contrario, el ejecutivo socialista ha pedido a Adif y Renfe que asuman responsabilidades «inmediatas», han dicho fuentes del Gobierno. Desde Presidencia, el departamento que encabeza el consejero Albert Dalmau, han dicho que la situación que se vive es «un insulto» a la ciudadanía, ha recogido TV3.