El gobierno español ha anunciado ahora, en pleno caos de Rodalies, unas inversiones en la red ferroviaria de Cataluña que deberían alcanzar los 8.000 millones. Tras años de desinversiones y una falta de mantenimiento preventivo «grave», en palabras de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, de concretarse este dinero aumentaría en unos 1.700 más sobre los previstos, ya que la inversión hasta 2030 es de unos 6.300 millones de euros, de los cuales ya se han ejecutado unos 2.500 millones.

La cifra la ha dado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en una entrevista en la ACN, en la cual ha reconocido que ni Adif ni Renfe «han estado a la altura» en la gestión de la crisis. La red de Rodalies de Cataluña lleva seis días sufriendo incidencias diariamente. La situación ha llevado al gobierno español a cesar al director operativo Josep Enric Garcia Alemany, y al director general de explotación y mantenimiento de Adif, Raúl Míguez Bailo. Las destituciones han tenido lugar mientras Paneque pedía que Adif y Renfe asumieran responsabilidades inmediatamente.

Plano detalle de un tren de Rodalies detenido en las vías de la estación de trenes convencional de Girona | Xavier Pi (ACN)

Descartado el ciberataque en el bloqueo del centro de control de tránsito

En declaraciones al canal 324, Santano ha dicho que la avería del lunes por la mañana en el centro de control de tránsito de Adif en la estación de Francia, que ha obligado a suspender la circulación de trenes dos veces en menos de una hora, no ha sido un ciberataque «en un 99%». No ha sido tan claro sobre si pudo ser un sabotaje, pero el número 2 del ministerio que encabeza Óscar Puente no ha querido especular.

Sobre el funcionamiento de Rodalies el martes, 27 de enero, Santano espera que sea «óptimo». En términos similares, se ha pronunciado la consejera Paneque, para quien el servicio debe funcionar tal como estaba previsto que lo hiciera el lunes, con trenes para el 80% del pasaje.

El Gobierno de Salvador Illa ha alzado el tono contra Renfe y Adif. Según Paneque, las razones de pedir que se asumieran responsabilidades han sido el mantenimiento deficiente de la red y el hecho de que Adif y Renfe hayan desobedecido a la Generalitat, el titular del servicio, y no hayan seguido sus instrucciones “al pie de la letra”. Paneque se refería al hecho de que el sábado se iniciara el servicio aunque previamente el ejecutivo catalán había comunicado la suspensión del tránsito ferroviario. Según Paneque, se está ante una situación “inconcebible e intolerable”.