Las juventudes de ERC se desahogan aprovechando el caos de Rodalies

Las Juventudes de Esquerra Republicana (JERC) han aprovechado el desbarajuste de Rodalies de la última semana para desahogarse y han publicado un vídeo en sus redes sociales para denunciar el “caos” del servicio y culpar a Renfe del mal estado de la red ferroviaria. “La desinversión histórica pasa factura”, recuerdan. “El país necesita una movilidad segura y sostenible, ¡y hay que exigir todas las responsabilidades!” El vídeo se publicó el domingo, en plena tormenta por los continuos problemas en Rodalies tras el accidente mortal de Gelida, con Renfe y la Generalitat enviando mensajes contradictorios sobre la reanudación del servicio.

En las imágenes difundidas por las Juventudes de Esquerra Republicana se pueden ver a varios jóvenes haciendo pintadas de “Puta España”, “Puta Renfe”, “Todo es culpa del PSC” o “Robavidas de Catalunya” y pegando carteles de “Puta Renfe, Puta España”. Mientras tanto, en los despachos de Calabria se negociaba con el Estado un acuerdo para ampliar el Plan Rodalies y dotarlo de 1.700 millones más, para una inversión total de 8.000 millones hasta 2030, y los principales cargos del partido reclamaban la dimisión de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, por la mala gestión de la crisis de Rodalies.

Este martes, el portavoz de ERC, Isaac Albert, ha celebrado el acuerdo para inyectar más millones a Rodalies, pero ha advertido que “no es suficiente” para solucionar la desinversión de décadas y que el objetivo es que el servicio se transfiera a la Generalitat en las “mejores condiciones” posibles. Asimismo, Albert ha insistido en que, más allá de los ceses en Renfe y Adif, se necesitan responsabilidades políticas –en referencia a Paneque– y ha reclamado al Gobierno de Salvador Illa que acelere las negociaciones por la transferencia. «Entendemos que el compromiso del Gobierno es avanzar en la transferencia más allá de si la consejera es una u otra».