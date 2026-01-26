Nueva mañana de caos en la red ferroviaria de Rodalies. El servicio de trenes se ha reanudado por tercera vez este lunes por la mañana después de haberse suspendido dos veces en menos de una hora por una incidencia en el centro de control de tráfico de Adif en la estación de Francia, según ha informado Renfe. A las 8.00, la operadora ha informado de la «recuperación progresiva del servicio de trenes una vez solucionada parcialmente la incidencia en el centro de control de Adif». Muchas líneas funcionan con retraso y se han suprimido numerosos trenes.

🟡 Recuperación progresiva del servicio de trenes de Rodalies de Catalunya una vez solucionada parcialmente la incidencia en el centro de control de tráfico de Adif — Rodalies Catalunya (@rodalies) 26 de enero de 2026

En primera hora, la compañía había informado que el servicio funcionaría con cierta normalidad, pero no había pasado ni media hora cuando se anunció la suspensión de la circulación y poco después se volvió a reiniciar. Pasadas las 7.00, se anunció la reanudación de la circulación, pero no habían pasado ni 10 minutos cuando se volvió a suspender porque se reprodujo la incidencia en el centro de control. Muchos trenes han estado detenidos durante mucho tiempo en las estaciones en medio de la confusión general. «No sabemos nada, no nos han dicho nada aún», decía un informador de Renfe en la estación de Sants.

Perfil de X de Rodalies informando sobre el estado del servicio / @rodalies

Según ha informado Adif, la incidencia en el centro de control es de origen informático y, por lo tanto, descartan cualquier conexión con los problemas detectados en la red ferroviaria durante las inspecciones de seguridad. El operador investiga las causas de la avería para evitar que se vuelva a reproducir.

Reunión de seguimiento del caos en Rodalies

La sede del Departamento de Territorio acoge esta mañana una nueva reunión de seguimiento del estado de Rodalies en medio de la confusión por las paradas constantes del servicio. La reunión la encabezan el consejero de la Presidencia y presidente en funciones, Albert Dalmau, y la consejera de Territorio, Sílvia Paneque. También asisten el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández; y altos cargos de Adif, Renfe, Infraestructures.cat, Mossos d’Esquadra y Tránsito, entre otros perfiles técnicos. La reunión debía comenzar a las 7.00, pero se ha retrasado más de media hora porque se ha hecho una reunión previa más reducida para abordar las incidencias.

El transporte alternativo por carretera funciona

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha explicado que independientemente del funcionamiento de la red de Rodalies, la operadora mantiene el servicio de transporte alternativo por carretera previsto en algunos tramos. También funcionan con normalidad los trenes de alta velocidad, donde se han puesto servicios especiales entre Barcelona y Lleida con parada en el Camp de Tarragona para compensar la pérdida de trenes regionales.

El mapa de funcionamiento de las Rodalies catalanas a partir de lunes / ACN

Entre los tramos afectados con transporte alternativo, está la R1, donde el servicio de autobuses funciona entre Arenys de Mar (Maresme) y Blanes (Selva), mientras que en la R3, que está en obras, tiene servicio alternativo en toda la línea. En la R4, están previstos autobuses entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell y entre Manresa (Bages) y Terrassa (Vallès Occidental), mientras que en la RL4, hay previstos entre Cervera (Segarra) y Manresa. En la R11, hay servicio alternativo en autobús entre Figueres y Portbou; en la R13, entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders; en la R14, entre Reus y Vinaixa, y en la R15, entre Reus y Riba-roja d’Ebre.