Nou matí de caos a la xarxa ferroviària de Rodalies. El servei de trens s’ha reprès per tercera vegada aquest dilluns al matí després que s’hagi suspès dues vegades en menys d’una hora per una incidència al centre de control de trànsit d’Adif a l’estació de França, segons ha informat Renfe. A les 8.00 l’operadora ha informat de la “recuperació progressiva del servei de trens un cop solucionada parcialment la incidència al centre de control d’Adif”. Moltes línies funcionen amb retard i s’han suprimit nombrosos trens.
🟡 Recuperació progressiva del servei de trens de Rodalies de Catalunya un cop solucionada parcialment la incidència al centre de control de trànsit d’Adif— Rodalies Catalunya (@rodalies) January 26, 2026
A primera hora, la companyia havia informat que el servei funcionaria amb certa normalitat, però no ha passat ni mitja hora que s’ha anunciat la suspensió de la circulació i poc després s’ha tornat a reiniciar. Passades les 7.00, s’ha anunciat la represa de la circulació, però no havien passat ni 10 minuts que s’ha tornat a suspendre perquè s’ha reproduït la incidència al centre de control. Molts trens han estat aturats durant molta estona a les estacions enmig de la confusió general. “No sabem res, no ens ha dit res encara”, deia un informador de Renfe a l’estació de Sants.
Segons ha informat Adif, la incidència al centre control és d’origen informàtic i, per tant, descarten cap connexió amb els problemes detectats a la xarxa ferroviària durant les inspeccions de seguretat. L’operador investiga les causes de l’avaria per evitar que es torni a reproduir.
Reunió de seguiment del caos a Rodalies
La seu del Departament de Territori acull aquest matí una nova reunió de seguiment de l’estat de Rodalies enmig de la confusió per les aturades constants del servei. La trobada l’encapçalen el conseller de la Presidència i president en funcions, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque. També hi assisteixen el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano; el president de Renfe, Álvaro Fernández; i alts càrrecs d’Adif, Renfe, Infraestructures.cat, Mossos d’Esquadra i Trànsit, entre altres perfils tècnics. La reunió havia de començar a les 7.00, però s’ha endarrerit més de mitja hora perquè s’ha fet una reunió prèvia més reduïda per abordar les incidències.
El transport alternatiu per carretera funciona
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha explicat que amb independència del funcionament de la xarxa de Rodalies, l’operadora manté el servei de transport alternatiu per carretera previst en alguns trams. També funcionen amb normalitat els trens d’alta velocitat, on s’han posat serveis especials entre Barcelona i Lleida amb parada al Camp de Tarragona per compensar la pèrdua de trens regionals.
Entre els trams afectats amb transport alternatiu, hi ha l’R1, on el servei de busos funciona entre Arenys de Mar (Maresme) i Blanes (Selva), mentre que a l’R3, que està en obres, té servei alternatiu en tota la línia. A l’R4, estan previstos autobusos entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell i entre Manresa (Bages) i Terrassa (Vallès Occidental), mentre que a l’RL4, n’hi ha de previstos entre Cervera (Segarra) i Manresa. A l’R11, hi ha servei alternatiu en bus entre Figueres i Portbou; a l’R13, entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders; a l’R14, entre Reus i Vinaixa, i a l’R15, entre Reus i Riba-roja d’Ebre.