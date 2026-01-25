L’Estat i la Generalitat asseguren que el servei de Rodalies es reprendrà aquest dilluns

El servei de Rodalies es reprendrà parcialment a partir d’aquest dilluns. Així ho ha avançat el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, en una compareixença posterior a la reunió de seguiment de la crisi ferroviària que pateix Catalunya des del passat dimarts a la nit. Segons ha descrit Santano, a partir de dilluns funcionarà a la línia R2; a l’R4, amb servei alternatiu entre Sant Sadurní i Martorell i entre Manresa i Terrassa; i a la línia R1, amb l’excepció del tram entre Maçanet i Blanes, afectat pel despreniment de divendres nit. Els trens circularan des de l’inici del servei, a les 6 del matí, tal com ha anunciat la consellera de territori de la Generalitat, Sílvia Paneque; si bé ha alertat que podria haver-hi retards o altres conflictes horaris a causa dels múltiples dies de suspensió. A més, els bitllets de Rodalies mantindran la gratuïtat durant el pròxim mes. Les línies parcialment reobertes, segons càlculs de l’executiu, donen servei al 80% dels passatgers de la xarxa.
Santano ha assegurat que el servei tornarà dilluns, davant les preocupacions que es pugui repetir un escenari com el de divendres, quan el Govern va anunciar que es recuperaria el servei, però els trens no van circular pel boicot dels maquinistes. En aquesta ocasió, ha subratllat el secretari d’Estat, els representants dels treballadors, Adif i Renfe han acordat un “informe que acredita la viabilitat de les vies”; i que serà necessari per reprendre el transport en els trams que encara no estaran actius dilluns.
A diferència de la nit entre dijous i divendres, quan es va certificar la seguretat de les vies poc abans que hi hagués un nou despreniment a Maçanet, Santano ha defensat que la seguretat està “garantida fins al màxim nivell possible humanament i tècnica”. Tot i això, ha avisat que, durant fenòmens climatològics extrems com el que ha colpejat Catalunya en les darreres jornades, “sempre pot haver-hi successos” com els que han forçat a aturar el servei de Rodalies. Pel que fa a la coordinació entre les institucions, el secretari l’ha lamentat, i ha sostingut que s’han “pres mesures per garantir que no passa més”.
Prop de 70 intervencions
Segons ha narrat Santano, els tècnics d’Adif han executat prop d’una setantena d’intervencions en la xarxa ferroviària catalana, entre les quals ha destacat el manteniment als 23 punts crítics -punts, talussos i altres segments d’especial risc davant les inclemències meteorològiques- que ja havia anunciat el gestor d’infraestructures. En les darreres jornades, ha explicat, han recorregut les vies de tren del Principat més de 150 tècnics especialitzats. El pròxim dilluns, segons ha detallat, arribaran unes 180 persones més, entre Adif i les seves contractes, per donar suport als equips desplegats sobre el territori.
“Hem extremat els protocols de seguretat”, ha reivindicat el secretari d’Estat; fins al punt que molts dels avisos de seguretat s’han resolt amb intervencions immediates sobre les vies. En aquest sentit, Paneque ha celebrat els “treballs a contrarellotge” dels especialistes, que han accelerat en les darreres dues jornades per mirar d’activar el servei per començar la setmana.