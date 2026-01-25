L’Estat y la Generalitat aseguran que el servicio de Rodalies se reanudará este lunes

El servicio de Rodalies se reanudará parcialmente a partir de este lunes. Así lo ha avanzado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en una comparecencia posterior a la reunión de seguimiento de la crisis ferroviaria que sufre Cataluña desde el pasado martes por la noche. Según ha descrito Santano, a partir del lunes funcionará en la línea R2; en la R4, con servicio alternativo entre Sant Sadurní y Martorell y entre Manresa y Terrassa; y en la línea R1, con la excepción del tramo entre Maçanet y Blanes, afectado por el desprendimiento del viernes por la noche. Los trenes circularán desde el inicio del servicio, a las 6 de la mañana, tal como ha anunciado la consejera de territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque; si bien ha alertado que podría haber retrasos u otros conflictos horarios debido a los múltiples días de suspensión. Además, los billetes de Rodalies mantendrán la gratuidad durante el próximo mes. Las líneas parcialmente reabiertas, según cálculos del ejecutivo, dan servicio al 80% de los pasajeros de la red.

Santano ha asegurado que el servicio volverá el lunes, ante las preocupaciones de que se pueda repetir un escenario como el del viernes, cuando el Gobierno anunció que se recuperaría el servicio, pero los trenes no circularon por el boicot de los maquinistas. En esta ocasión, ha subrayado el secretario de Estado, los representantes de los trabajadores, Adif y Renfe han acordado un «informe que acredita la viabilidad de las vías»; y que será necesario para reanudar el transporte en los tramos que aún no estarán activos el lunes.

A diferencia de la noche entre jueves y viernes, cuando se certificó la seguridad de las vías poco antes de que hubiera un nuevo desprendimiento en Maçanet, Santano ha defendido que la seguridad está «garantizada hasta el máximo nivel posible humanamente y técnicamente». Sin embargo, ha advertido que, durante fenómenos climatológicos extremos como el que ha golpeado Cataluña en los últimos días, «siempre puede haber sucesos» como los que han obligado a detener el servicio de Rodalies. En cuanto a la coordinación entre las instituciones, el secretario la ha lamentado, y ha sostenido que se han «tomado medidas para garantizar que no ocurra más».

El mapa de funcionamiento de las Rodalies catalanas a partir de lunes / ACN

