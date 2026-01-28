Rodalies té l’índex de puntualitat més baix de tot l’Estat amb un compliment horari de només el 50% durant el 2025, segons els informes mensuals de puntualitat publicats per Renfe al llarg de l’any analitzats per l’Agència Catalana de Notícies (ACN). En plena polèmica pel caos de Rodalies durant l’última setmana, aquestes confirmen el problema endèmic de la xarxa ferroviària catalana. D’aquesta manera la xarxa de trens de curta distància de Catalunya està a la cua dels 13 nuclis de l’Estat amb dades disponible, per darrere de Sevilla (58%) i molt lluny de Madrid (68%) o Bilbao (87%). A més, Rodalies va ser el servei més impuntual de l’Estat en 9 dels 12 mesos de l’any passat. De mitjana, els trens de Rodalies que arriben tard a l’estació de destinació ho fan amb una demora de 20 minuts respecte a l’horari programat, una xifra molt més alta que a la resta. A Sevilla, el segon nucli amb més retards, el retard mitjà és de 13 minuts.
Per entendre les xifres que publiques Renfe s’ha de tenir en compte que la companyia considera que un tren ha complert el seu horari previst quan un tren passa per una estació amb un retard màxim de tres minuts. Seguint aquest criteri, la xarxa de Rodalies de Catalunya no va arribar al 60% dels trens puntuals en cap mes de l’any. El juliol, amb un 41,7%, és el pitjor mes de tota la sèrie, mentre que el juny, l’agost, el setembre, el novembre i el desembre també van registrar un índex de puntualitat per sota del 50%. El gener, el mes amb trens que van arribar a l’hora prevista, només es va aconseguir un índex de puntualitat del 58%.
Segons les dades de Renfe, el compliment horari de Rodalies de Catalunya és de només del 50%, el baix de l’Estat seguit de Sevilla (58,3%), Múrcia/Alacant (62,1%) i Cantàbria (63,6%). Madrid es queda en el 68,4% i València tot just arriba al 70%, mentre que a Sant Sebastià se sitúa en el 78%. A Astúries, Bilbao, Màlaga, Cadis i Saragossa l’índex de puntualitat està per sobre del 80%.