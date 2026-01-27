Rodalies arrenca amb “raonable normalitat”: servei reduït i 10 trams amb bus

Rodalies ha arrencat aquest dimarts amb “raonable normalitat”, segons ha informat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, en declaracions als mitjans des de l’estació de Sants. El servei s’ha reduït mentre duren les obres de reparació de la infraestructura ferroviària i s’han posat en marxa 10 plans alternatius de transport per carretera amb 146 busos que cobreixen els trams afectats. Renfe també ha desplegat 700 informadors perquè ajudin els usuaris a trobar la combinació més adient per arribar a la seva destinació. “Continuem treballant amb els tècnics d’Adif per continuar reobrint trams”, ha assegurat Carmona. Des de primera hora, molts viatgers s’acosten a les estacions per intentar agafar el seu tren habitual, però la majoria ho fan amb plans B previstos per si es repeteixen les incidències dels últims dies. Tot i el restabliment, hi ha retards i alteracions a les freqüències de pas previstes.
Després de sis dies de caos a la xarxa de Rodalies, Renfe ha optat per la cautela i prefereix prestar servei només en els trams considerats més segurs i completar l’oferta amb serveis alternatius de bus que ofereixin als usuaris certa previsibilitat. “Hi ha diversos trams en carretera i altres en oferta ferroviària”, ha destacat Carmona, que ha insistit que l’oferta que s’està prestant és “prou per garantir la mobilitat de les persones que vulguin utilitzar Rodalies”. El portaveu de Renfe ha reconegut que la prioritat és “recuperar la confiança dels viatgers en un servei essencial” com més aviat millor. L’altra novetat d’aquest dimarts és que ja es pot aconseguir l’abonament gratuït per un mes a les màquines de les estacions.
A primera hora del matí s’ha produït una nova reunió de seguiment de la situació de Rodalies a la seu del Departament de Territori. La trobada ha estat encapçalada per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assenyalada per l’oposició com a culpable del caos ferroviari, i també hi han participat el president de Renfe, Álvaro Fernández, i el president d’Adif, Pedro Marco de la Peña. És la primera reunió després de les destitucions del director operatiu de Rodalies i del director general d’explotació i manteniment d’Adif, a qui ambdues companyies responsabilitzen de la crisi més greu que ha viscut el servei de Rodalies en molts anys. El desgavell d’aquests dies també ha obligat el govern espanyol a reaccionar i ha anunciat un pacte amb la Generalitat per ampliar la inversió del Pla de Rodalies en uns 1.700 milions d’euros i passa a tenir un pressupost global de 8.000 milions fins al 2030, dels quals s’han executat uns 2.500, informa l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
Previsió del servei de Rodalies, línia a línia
- R1: mentre continuen les obres, aquest dimarts l’R1 ofereix circulació en tren entre l’Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar, mentre que entre Arenys i Maçanet-Massanes es fa servei alternatiu per carretera.
- R2 Nord i R2 Sud: tota la circulació es fa en tren
- R3: es manté el servei alternatiu per carretera mentre duren les obres de desdoblament de la línia.
- R4: entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia està previst servei en tren; entre Sant Sadurní i Martorell Central, per carretera; entre Martorell Central i Terrassa-Estació del Nord servei en tren; i entre Terrassa-Estació del Nord i Manresa, servei alternatiu per carretera.
- R7: es fa servei alternatiu per carretera derivat de les obres programades a Montcada Bifurcació.
- R8: servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost, on els viatgers fer transbord a l’R2Nord.
- R11: s’ha recuperat un nou tram en tren i el servei es presta en autobús entre Caldes de Malavella i Girona; en tren entre Girona i Figueres; i es torna a fer amb autobús entre Figueres i Portbou.
- RG1: entre Barcelona i Arenys estan previstos els trens; entre Arenys i Maçanet hi ha busos; el tram Maçanet-Arens es cobreix amb els trens de l’R11; i entre Caldes de Malavella i Portbou es torna a fer per carretera.
- RL3: no té alteracions i es fa el servei en tren.
- RL4: el tram Lleida-Cervera és en tren i el tram Cervera-Terrassa en autobús.
- R13 i R14: el tram Lleida-Vinaixa es farà en tren. El tram Vinaixa-Sant Vicenç de Calders de l’R13 i el tram Vinaixa-Reus de l’R14 estan previstos amb autobusos.
- R15: el tram Reus-Barcelona es fa en tren i el de Reus a Riba-roja d’Ebre passant per Móra la Nova s’ha de cobrir amb autobús.
- R16, R17 i RT2: ofereixen servei en tren i l’RT1 amb tens fins a Reus i servei alternatiu per carretera fins a La Plana de Picamoixons.