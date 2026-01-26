El dia que havia de ser el de la recuperació de la normalitat per al 80% del passatge, ha estat, en canvi, un dia ple d’incidències a la xarxa de Rodalies. Aquesta tarda, s’ha sumat un nou tall que afecta l’R2 Sud. Segons ha informat Adif a través de la xarxa X, des de les 15.30 hores està interromput el servei per la via 1 entre el Garraf i Sitges. Els trens de Rodalies d’aquesta línia com els de mitjana distància entre Barcelona-Tarragona-Reus sumen endarreriments.
De moment, res fa pensar que la normalitat a la xarxa de Rodalies es recuperarà aviat. En una compareixença aquest dilluns a la tarda dels presidents d’Adif i Renfe, Pedro Marco de la Peña i Álvaro Fernández, respectivament, no s’han atrevit a donar una data en la qual el servei ferroviari a Catalunya podrà funcionar sense incidències. “Seria imprudent”, ha assegurat Marco de la Peña.
El Govern exigeix responsabilitat “immediates”
Les paraules dels màxims responsables d’Adif i Renfe han arribat després que el Govern de Salvador Illa exigís responsabilitats “immediates” a les dues empreses. Des del departament de Presidència, que encapçala el conseller Albert Dalmau, s’ha apujat el to i s’ha assegurat que el caos que es viu és “un insult” a la ciutadania, ha recollit TV3.
El matí ha començat amb una avaria al centre de control de trànsit d’Adif a l’estació de França que ha obligat a suspendre la circulació de trens dues vegades en menys d’una hora. A la tarda, el president d’Adif no ha sabut concretar a què s’ha degut el bloqueig, però ha descartat que la incidència es degui a la manca de recursos dedicats. “No és un problema d’inversió, no és un problema d’innovació ni d’obsolescència de la tecnologia”.
Més talls
Amb posterioritat cap al migdia, un nou despreniment ha obligat a tallar la circulació de trens entre Caldes de Malavella (Selva) i Girona (Gironès), segons ha informat Adif. El gestor de les infraestructures ferroviàries ha enviat diversos tècnics al lloc de la incidència per fer les comprovacions pertinents i efectuar una revisió tècnica. El tall s’ha fet a petició de la policia local i ha afectat les línies RG1 i R11, que arriben fins a Portbou (Alt Empordà).
Cap a les dues de la tarda, la manca de tensió en una catenària ha obligat a tallar la línia R15 entre Tarragona i Reus a partir de les dues de la tarda d’aquest dilluns. Arran de l’incident, Renfe ha anunciat que els serveis alternatius amb busos per cobrir el trajecte de la línia R15 (que uneix Barcelona amb Tarragona, Reus, Móra la Nova i Riba-roja) fins a l’estació de Reus s’allargaran també fins a la de Tarragona efectuant totes les parades intermèdies.