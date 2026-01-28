Trens mig buits a Rodalies per la desconfiança dels viatgers

En el segon dia consecutiu amb “raonable normalitat” a Rodalies s’ha tornat a constatar que el desgavell de l’última setmana ha deixat molt tocada la credibilitat del servei. Molts viatgers que arribaven a l’estació de Sants aquest dimecres al matí han relatat que els trens anaven mig buits. “M’he pogut asseure i altres vegades no puc”, explica a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) la Glòria Codina, que ve de Castelldefels per anar a treballar a l’Hospital de Sant Pau. Una situació semblant ha viscut la Patrícia Montoro quan ha pujat a un tren a l’estació Montcada i Reixac-Manresa, de l’R4. “Acostumen a anar plens i avui anava bastant bé”.
Les aturades constants del servei de Rodalies, la manca d’informació i els missatges contradictoris que enviaven la Generalitat i Renfe en ple caos pel mal estat de la xarxa ferroviària catalana han fet que molta gent busqui alternatives més fiables. Cada matí agafa un tren de Rodalies és una loteria perquè no se sap si arribarà amb retard, si es quedarà aturat a mig trajecte o si directament ni sortirà de l’estació. De fet, tant el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, i la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, han coincidit a assenyalar que la prioritat és “recuperar el servei i la confiança per part dels viatgers”.
Alguns usuaris habituals com la Glòria han tornat a Rodalies perquè no tenen més remei. “L’autobús fa massa parades”, reconeix. Amb tot, ha criticat que li ha tocat pagar per accedir a l’estació de Castelldefels encara que teòricament hi ha abonaments gratuïts per compensar els problemes dels últims dies. De fet, molts viatges s’han queixat de la falta d’informació sobre aquests abonaments. Altres com en Daniel, ho han celebrat malgrat que ho ha sabut després de comprar el seu bitllet. “Sempre està bé que et regalin alguna cosa”, ha dit, tot i que ha puntualitzat que “al final, ho acaba pagant tothom”.
Improvisació en la reobertura de part de l’R1
Els nervis i les corredisses han estat la tònica habitual aquest dimecres al matí a l’estació d’Arenys de Mar (Maresme) de la línia R1. Poc després de les 7.00 s’ha reobert el tram que connecta amb Blanes i ha obligat el personal de l’estació a multiplicar-se per atendre tots els dubtes i queixes dels viatgers. Molts no sabien de quina andana sortia el seu tren per anar a Barcelona, si els trens per anar a Blanes estaven disponibles immediatament o si el servei alternatiu per carretera encara funcionava malgrat el restabliment del tram. De fet, la confusió ha estat majúscula perquè en un primer moment s’ha dit que es cancel·lava i després s’ha optat per mantenir-lo. “Estem perduts”, lamentava el David buscant el seu tren en direcció nord.
Però les aventures només acabaven de començar. Un cop reobert el tram entre Blanes i Arenys de Mar, el primer tren en direcció nord provinent de Mataró ha arribat a Arenys a les 7:05 i molts viatgers han baixat del comboi per agafar el bus alternatiu habilitat. Alguns, com en Sergi, s’han queixat que no se’ls havia informat per megafonia a l’interior del tren. “És surrealista que es reobri el tram i que no se’ns informi”, lamenta. A l’interior del tren, en David esperava impacient per saber si continuava cap a Blanes o no. “No ens informen de res. Diuen que podem arribar a Blanes però estem aquí parats des de fa 10 minuts”. Mentrestant, la megafonia de l’estació no funcionava i el desconcert i la frustració s’apoderaven dels usuaris. “No sabem res de res. Desastres com aquests no passen ni a Gàmbia. Aquí hi ha mala fe”, critica el Conrad.