Un possible despreniment ha obligat a tallar la circulació de trens entre Caldes de Malavella (Selva) i Girona (Gironès), segons ha informat Adif. El gestor de les infraestructures ferroviàries ja ha enviat diversos tècnics al lloc de la incidència per fer les comprovacions pertinents i efectuar una revisió tècnica. El tall s’ha fet a petició de la policia local i afecta les línies RG1 i R11, que arriben fins a Portbou (Alt Empordà). Ja hi ha trams que s’han de fer amb un servei alternatiu d’autobús, com ara el de Blanes-Maçanet i el de Figueres-Portbou, per altres incidències a la xarxa.
A petición de Policía Local se encuentra interrumpida la circulación entre Caldes De Malavella y Girona, de la línea de ancho convencional Barcelona-Girona-Portbou, debido a un posible desprendimiento de tierra sobre la vía.— INFOAdif (@InfoAdif) January 26, 2026
Fonts de l’Ajuntament de Caldes han explicat que cap a les 12.45 un veí ha alertat la policia local d’un possible despreniment sota el pont que travessa la urbanització Can Solà Gros per l’avinguda d’Antoni Gaudí, que salva la via del tren, que hi passa per sota. Una patrulla s’ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha alertat Adif, que ha decidit suspendre la circulació per precaució. Segons les mateixes fonts municipals, el despreniment no hauria caigut sobre la via pròpiament, però sí que ha caigut terra al costat.
Un incendi a Cubelles provoca un tall momentani
La circulació ferroviària també s’ha hagut de suspendre durant una estona per un incendi de vegetació proper a les vies a Cubelles (Garraf). Adif ha informat del tall cap a tres quarts d’una del migdia i de la represa una hora més tard. Fonts dels Bombers de la Generalitat han indicat que l’incendi s’ha produït a l’altura del número 168 de l’avinguda Onze de Setembre de la localitat. Un cop extingit el foc i revisada la infraestructura, s’ha reprès la circulació.
Se encuentra interrumpida la circulación en Cunit, del núcleo de Rodalies de Catalunya, por la presencia de un incendio ajeno próximo a la infraestructura.— INFOAdif (@InfoAdif) January 26, 2026
Matí caòtic a Rodalies
La setmana ha començat amb un nou matí de caos a Rodalies. Una avaria al centre de control de trànsit d’Adif a l’estació de França ha obligat a suspendre la circulació de trens dues vegades en menys d’una hora. El servei s’havia de reprendre amb certa normalitat després d’un cap de setmana amb diverses incidències, però un problema informàtic al centre de control ha alterat els plans de Renfe i ha generat una gran confusió entre els viatgers.
Les plataformes d’usuaris de Rodalies han anunciat que aviat convocaran una manifestació unitària per protestar pel desgavell de Rodalies. De moment només se sap que serà a Barcelona, si bé la data encara està per determinar i s’anunciarà en les pròximes hores. Les entitats convocants han demanat als sindicats i a les patronals que s’hi adhereixin per afegir pressió a Renfe, Adif i als governs català i espanyol. “La situació de Rodalies és lamentable, és un llast pel desenvolupament social i econòmic del país”, ha denunciat Adrià Allo, portaveu de Dignitat a les Vies. Allo ha afegit que Rodalies és “un servei que s’ha anat degradant progressivament els últims anys” i que “tot el país n’és conscient” i ha assegurat que no els ha sorprès la nova jornada d’incidències. “Vam anar a dormir sense tenir-les totes”, ha reconegut.