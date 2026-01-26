La normalitat a Rodalies trigarà a arribar. En una compareixença aquest dilluns a la tarda dels presidents d’Adif i Renfe, Pedro Marco de la Peña i Álvaro Fernández, respectivament, no s’han atrevit a donar una data en la qual el servei ferroviari a Catalunya podrà funcionar sense incidències. “Seria imprudent”, ha assegurat Marco de la Peña, en referència a dir un dia concret. D’altra banda, Adif no ha sabut concretar les causes del “bloqueig” que ha afectat el sistema informàtic al Centre de Trànsit Centralitzat (CTC) de l’estació de França aquest dilluns al matí.
Les paraules d’Adif i Renfe han arribat el sisè dia de talls a la xarxa de Rodalies. El matí ha començat amb una avaria al centre de control de trànsit d’Adif a l’estació de França que ha obligat a suspendre la circulació de trens dues vegades en menys d’una hora. El servei s’havia de reprendre amb certa normalitat -amb trens per al 80% del passatge- després d’un cap de setmana amb diverses incidències, però un problema informàtic al centre de control ha alterat els plans de Renfe i ha generat una gran confusió entre els viatgers.
Amb posterioritat, s’ha produït un despreniment que ha obligat a tallar la circulació de trens entre Caldes de Malavella (Selva) i Girona (Gironès), segons ha informat Adif. El tall s’ha fet a petició de la policia local i ha afectat les línies RG1 i R11, que arriben fins a Portbou (Alt Empordà). I per si no n’hi hagués prou, a les dues de la tarda ha quedat interromput l’R15 per manca de tensió a la catenària entre Tarragona i Reus.
Un “insult” segons el Govern
Fonts del Govern han apujat el to contra els responsables d’Adif i Rodalies i han exigit que assumeixin responsabilitats “immediates”. Des del departament de Presidència que encapçala el conseller Albert Dalmau parlen “d’un insult” a la ciutadania, ha recollit TV3. Com si no anés amb ells, el president d’Adif i el de Renfe han fet com si no sentissin ploure. Fins i tot Marco de la Peña ha dit que s’ha arribat “al principi de la fi” de la crisi.
Sobre el bloqueig del CTC, Marco de la Peña ha explicat que han detectat un funcionament “anòmal” del sistema, però ha descartat que la incidència es degui a la manca de recursos dedicats. “No és un problema d’inversió, no és un problema d’innovació ni d’obsolescència de la tecnologia”.