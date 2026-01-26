Sisè dia consecutiu de caos de Rodalies a Catalunya. D’ençà que dimarts passat, l’accident de Gelida va deixar una persona morta, les incidències no han parat de succeir-se a la xarxa de tren del país, marcada per anys de desinversions i manca de manteniment. El Govern de Salvador Illa ha descartat destituir la consellera de Territori, Sílvia Paneque. En canvi, ha exigit que Renfe i Adif assumeixin responsabilitats “immediates”. Des de Presidència, el departament que encapçala el conseller Albert Dalmau, han dit que la situació que es viu és “un insult” a la ciutadania, ha recollit TV3.
La setmana ha començat amb un nou matí de caos. Una avaria al centre de control de trànsit d’Adif a l’estació de França ha obligat a suspendre la circulació de trens dues vegades en menys d’una hora. El servei s’havia de reprendre amb certa normalitat -amb trens per al 80% del passatge- després d’un cap de setmana amb diverses incidències, però un problema informàtic al centre de control ha alterat els plans de Renfe i ha generat una gran confusió entre els viatgers.
Un nou despreniment entre Caldes de Malavella i la Selva
Amb posterioritat cap al migdia, un nou despreniment ha obligat a tallar la circulació de trens entre Caldes de Malavella (Selva) i Girona (Gironès), segons ha informat Adif. El gestor de les infraestructures ferroviàries ha enviat diversos tècnics al lloc de la incidència per fer les comprovacions pertinents i efectuar una revisió tècnica. El tall s’ha fet a petició de la policia local i afecta les línies RG1 i R11, que arriben fins a Portbou (Alt Empordà). Ja hi ha trams que s’han de fer amb un servei alternatiu d’autobús, com ara el de Blanes-Maçanet i el de Figueres-Portbou, per altres incidències a la xarxa.
Els usuaris estan farts que no se’ls garanteixi un servei ferroviari digne i tenen previst convocar una manifestació unitària contra el caos de Rodalies. En declaracions recollides per l’ACN el portaveu de Dignitat a les Vies, Adrià Allo, ha assegurat que “la situació de Rodalies és lamentable, és un llast pel desenvolupament social i econòmic del país“. De moment, no s’ha convocat un dia per fer la mobilització de protesta.