Sexto día consecutivo de caos de Rodalies en Cataluña. Desde el pasado martes, el accidente de Gelida dejó una persona muerta, las incidencias no han dejado de sucederse en la red de trenes del país, marcada por años de desinversiones y falta de mantenimiento. El Gobierno de Salvador Illa ha descartado destituir a la consejera de Territorio, Sílvia Paneque. En cambio, ha exigido que Renfe y Adif asuman responsabilidades «inmediatas». Desde Presidencia, el departamento que encabeza el consejero Albert Dalmau, han dicho que la situación que se vive es “un insulto” a la ciudadanía, ha recogido TV3.

La semana ha comenzado con una nueva mañana de caos. Una avería en el centro de control de tráfico de Adif en la estación de Francia ha obligado a suspender la circulación de trenes dos veces en menos de una hora. El servicio debía reanudarse con cierta normalidad -con trenes para el 80% del pasaje- tras un fin de semana con varias incidencias, pero un problema informático en el centro de control ha alterado los planes de Renfe y ha generado una gran confusión entre los viajeros.

La estación de Sants, precintada | David Zorrakino / Europa Press

Un nuevo desprendimiento entre Caldes de Malavella y la Selva

Con posterioridad hacia el mediodía, un nuevo desprendimiento ha obligado a cortar la circulación de trenes entre Caldes de Malavella (Selva) y Girona (Gironès), según ha informado Adif. El gestor de las infraestructuras ferroviarias ha enviado varios técnicos al lugar de la incidencia para hacer las comprobaciones pertinentes y efectuar una revisión técnica. El corte se ha hecho a petición de la policía local y afecta las líneas RG1 y R11, que llegan hasta Portbou (Alt Empordà). Ya hay tramos que se deben hacer con un servicio alternativo de autobús, como el de Blanes-Maçanet y el de Figueres-Portbou, por otras incidencias en la red.

Los usuarios están cansados de que no se les garantice un servicio ferroviario digno y tienen previsto convocar una manifestación unitaria contra el caos de Rodalies. En declaraciones recogidas por l’ACN el portavoz de Dignitat a les Vies, Adrià Allo, ha asegurado que «la situación de Rodalies es lamentable, es un lastre para el desarrollo social y económico del país«. De momento, no se ha convocado un día para hacer la movilización de protesta.