Desconcert i indignació entre els viatgers de Rodalies: “És un desastre”

Corredisses, desconcert i indignació generalitzada entre els usuaris de Rodalies després que una avaria al centre de control d’Adif hagi obligat a suspendre dues vegades el servei a primera hora d’aquest dilluns. L’accidentada represa de la circulació de trens ha provocat situacions d’autèntic caos arreus de Catalunya, amb trens aturats, informadors que no tenien ni idea de què estava passant i una absoluta falta de planificació oferir alternatives de transport. “És un desastre”, exclama la Maria, encara esbufegant, en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Acabava de córrer els 800 metres que separen l’estació de Rodalies de Mataró (Maresme) de la parada d’autobusos de la línia E11, la principal alternativa per anar a Barcelona. La incidència d’Adif i la interrupció del servei des d’Arenys de Mar l’ha obligat a canviar de plans una altra vegada.
Les imatges de desconcert s’han reproduït a diferents punts del país. A Girona (Gironès), dels trens previstos a primera hora, només dos han arribat a l’estació i un d’ells ha estat aturat més de mitja hora. Un dels que ha arribat a l’estació s’havia anunciat com un Mitjana Distància i ha acabat sent un de Rodalies, fet que ha provocat queixes entre els usuaris per la poca informació que, a més, en molts casos era errònia o contradictòria. “La megafonia diu una cosa i quan puges a l’andana n’és una altra. No hi ha dret”, lamenta en Fran Gómez. Davant la poca fiabilitat del servei, la majoria dels passatgers ha optat per buscar transports alternatius com el cotxe o han anat a comprar bitllets de l’alta velocitat per poder arribar a temps a la feina. Molts ja estaven escarmentats del desori de la setmana passada i han anat directament a l’AVE per evitar més ensurts.
Esperar o marxae: el dilema dels viatgers
A Tarragona, el panorama era pràcticament idèntic. Molts viatgers han arribat a l’estació amb antelació després de la confusió dels últims dies. La Generalitat havia anunciat que el servei de Rodalies i de Mitjana Distància funcionaria amb certa normalitat –hi ha diversos trams tallats pels desperfectes del temporal–, però la doble avaria al centre de control d’Adif a l’estació de França s’ha carregat totes les previsions i ha provocat retards de més d’una en els Regionals. Els viatgers no sabien si esperar a les andanes que el servei tornés a funcionar, amb la incògnita de si es produiria una nova aturada, o marxar i afanyar-se a trobar alternatives. Amb tot, l’estació estava molt més buida de l’habitual per ser un dilluns en hora punta i els pocs trens que circulaven anaven pràcticament buits.
Una situació idèntica s’ha viscut a Blanes (Selva), on la majoria dels usuaris han optat per marxar cap a casa o anar a buscar alguns dels autobusos habilitats per arribar a Arenys de Mar (Maresme) o a Maçanet (Selva). En alguns casos, el caos de Rodalies ha provocat autèntiques odissees, com la de la Maria Isabel, ha trigat dos dies a poder tornar a casa per la falta de trens. Treballa a Arenys de Mar i viu a Tordera (Maresme) i quan dissabte va acabar de treballar ja no hi havia trens. Aquest matí l’han enviat a Blanes, des d’on ha pogut agafar un autocar per tornar a casa. “Pensava que a Europa això no passava”, diu, indignada. Una altra dona ha marxat cap a casa després d’esperar dues hores un tren que finalment no ha arribat. “No puc més”, ha etzibat.
A Martorell (Baix Llobregat), la resignació podia més que la indignació entre els passatgers. Tant els trens de l’R4 que havien de sortir en direcció Terrassa (Vallès Occidental), com els busos del servei alternatiu habilitat per anar a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) han circulat amb retards importants. La majoria dels usuaris ja donaven per descomptat que arribarien tard i han lamentat que el “desgavell” d’aquest dilluns és “un més” i gairebé ni s’han sorprès dels problemes del matí, com reconeixia l’Eva: “Renfe té sort que ja ni ens indignem. Des que he sortit de Gelida a les sis del matí han canviat tres cops la informació i encara no sé quan arribaré a la feina a Sant Feliu de Llobregat”.