El desgavell de Rodalies de l’última setmana ha generat tanta indignació a la societat catalana que s’han convocat dues manifestacions contra el mal estat del servei per al pròxim 7 de febrer. Per una banda, les principals plataformes d’usuaris del tren del país faran una protesta a Barcelona a les 17.00 per denunciar la “desinversió sistemàtica” en infraestructures ferroviàries i la “mala governança del sistema” per part d’Adif, Renfe i els respectius governs. Per l’altra, l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i el Consell de la República n’han convocat una altra a les 12.00, també a la capital catalana, contra el “deteriorament dels serveis bàsics”, incloent-hi Rodalies.
“La situació fa anys que és insostenible, i un resultat evident d’això és que Rodalies és l’únic servei de transport públic de Catalunya que perd usuaris quan la resta en guanyen”, lamenten les associacions, que han anunciat una marxa des de l’estació de França fins a la plaça Sant Jaume. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies en representació de la xarxa de plataformes d’usuaris de Catalunya, Anna Gómez Llauradó, ha avançat que reclamaran un “tren digne” i un “servei públic de qualitat per a tothom” arreu del país. Portem uns dies insuportables i, tot i que les comunicacions amb el Govern són diàries, no ens n’ha quedat altra que sortir al carrer i demostrar la nostra indignació”, ha afirmat.
La manifestació convocada per l’ANC i el Consell de la República protestarà amb el lema “Prou!” a Arc de Triomf. “Prou deteriorament dels serveis públics, prou espoli fiscal, prou colonialisme espanyol i fora el mal govern!”, reivindica el cartell publicat per les dues entitats. Òmnium Cultural també ha donat suport a la protesta tot i no estar entre les entitats convocants.
🔴 El dissabte 7 de febrer a les 12 h direm PROU!— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) January 26, 2026
Prou deteriorament dels serveis públics, prou espoli fiscal, prou colonialisme espanyol i fora el mal govern!✊🏼
Única via: Independència!#Prou #LaIndependènciaÉsUrgent pic.twitter.com/k4yki5eUZj