Una vintena d’entitats de la societat civil catalana s’han sumat a la manifestació del 7 febrer convocada per les principals plataformes d’usuaris de Rodalies per reclamar un “canvi d’escala en la inversió i un canvi radical en com es gestiona el sistema ferroviari”. En concret, donen suport a la protesta una desena d’organitzacions d’usuaris i una desena de sindicats i organitzacions, entre les quals hi ha Òmnium, CCOO, UGT, el Sindicat de Llogateres o Unió de Pagesos, entre d’altres. Aquell mateix dia, al matí, hi ha una altra manifestació convocada per l’ANC i el Consell de la República, a la qual Òmnium també s’hi ha afegit.
En declaracions als mitjans, el president de la PTP, Adrià Ramírez, confia que més entitats i associacions se sumaran a la protesta de la setmana vinent, que preveuen que sigui un “èxit” després del desgavell de l’última setmana. “Tenim malalties físiques per culpa del tren. Què més necessiten per posar-se les piles?”, ha reivindicat la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez. “Demanem un canvi d’escala en la inversió i molt important, un canvi en la forma de governar. S’ha vist aquests dies que hi ha un problema enorme, colossal, en la infraestructura ferroviària d’aquest país”, ha dit Ramírez, que també és portaveu de la Xarxa de plataformes d’usuaris del tren de Catalunya.
L’impacte de la crisi de Rodalies
Les plataformes d’usuaris critiquen la manera de treballar “opaca” d’Adif i Renfe. “Sense interlocutar amb els diferents actors socials del país, i que, com hem vist aquests dies, moltes vegades, ni la mateixa Generalitat és capaç de poder influir sobre aquesta gestió”, ha lamentat Ramírez, ha reclamat que la gestió del servei i de la xarxa ferroviària es faci de manera “molt més transparent” i des de la proximitat al territori. El president de la PTP també ha exigit que les institucions catalanes tinguin veu i vot a la gestió de Rodalies i sobretot que el món local pugui participar de l’elecció de projectes i la velocitat d’execució.
Per la seva banda, la portaveu de Dignitat a les Vies ha recordat que la crisi de Rodalies no només ha provocat problemes a la mobilitat dels ciutadans, sinó també impacte en el món laboral perquè, segons denúncia, moltes empreses deixen de contractar candidats que facin servir Rodalies com a principal mitjà de transport i també hi ha molta gent que renuncia a feines pel mateix motiu. “Ens trobem amb empresaris que volen contractar gent i que la gent els diu que no volen passar per aquest calvari i renuncien a feines”, ha lamentat. També ha remarcat que el 80% dels usuaris de Rodalies pateix ansietat: “Què més necessiten per posar-se les piles? Fa molt de temps que reivindiquem que això no funcionava. Feia molt de temps que avisàvem que això passaria. Han hagut d’esperar que un pobre maquinista es deixés la vida”, ha etzibat.