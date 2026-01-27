Rodalies comienza con normalidad: servicio reducido y buses en 10 tramos

Rodalies ha comenzado este martes con “razonable normalidad”, según ha informado el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, en declaraciones a los medios desde la estación de Sants. El servicio se ha reducido mientras duran las obras de reparación de la infraestructura ferroviaria y se han puesto en marcha 10 planes alternativos de transporte por carretera con 146 buses que cubren los tramos afectados. Renfe también ha desplegado 700 informadores para ayudar a los usuarios a encontrar la combinación más adecuada para llegar a su destino. «Continuamos trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos», ha asegurado Carmona. Desde primera hora, muchos viajeros se acercan a las estaciones para intentar coger su tren habitual, pero la mayoría lo hace con planes B previstos por si se repiten las incidencias de los últimos días. A pesar del restablecimiento, hay retrasos y alteraciones en las frecuencias de paso previstas.

Tras seis días de caos en la red de Rodalies, Renfe ha optado por la cautela y prefiere prestar servicio solo en los tramos considerados más seguros y completar la oferta con servicios alternativos de bus que ofrezcan a los usuarios cierta previsibilidad. «Hay varios tramos en carretera y otros en oferta ferroviaria», ha destacado Carmona, que ha insistido en que la oferta que se está prestando es “suficiente para garantizar la movilidad de las personas que quieran utilizar Rodalies”. El portavoz de Renfe ha reconocido que la prioridad es «recuperar la confianza de los viajeros en un servicio esencial» lo antes posible. La otra novedad de este martes es que ya se puede conseguir el abono gratuito por un mes en las máquinas de las estaciones.

La estación de Sabadell norte donde se ha detenido el tren/Quico Sallés

A primera hora de la mañana se ha producido una nueva reunión de seguimiento de la situación de Rodalies en la sede del Departamento de Territorio. El encuentro ha sido encabezado por la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, señalada por la oposición como culpable del caos ferroviario, y también han participado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. Es la primera reunión tras las destituciones del director operativo de Rodalies y del director general de explotación y mantenimiento de Adif, a quienes ambas compañías responsabilizan de la crisis más grave que ha vivido el servicio de Rodalies en muchos años. El desbarajuste de estos días también ha obligado al gobierno español a reaccionar y ha anunciado un pacto con la Generalitat para ampliar la inversión del Plan de Rodalies en unos 1.700 millones de euros y pasa a tener un presupuesto global de 8.000 millones hasta 2030, de los cuales se han ejecutado unos 2.500, informa la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

Previsión del servicio de Rodalies, línea a línea