Rodalies comienza con normalidad: servicio reducido y buses en 10 tramos

Rodalies ha comenzado este martes con “razonable normalidad”, según ha informado el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, en declaraciones a los medios desde la estación de Sants. El servicio se ha reducido mientras duran las obras de reparación de la infraestructura ferroviaria y se han puesto en marcha 10 planes alternativos de transporte por carretera con 146 buses que cubren los tramos afectados. Renfe también ha desplegado 700 informadores para ayudar a los usuarios a encontrar la combinación más adecuada para llegar a su destino. «Continuamos trabajando con los técnicos de Adif para seguir reabriendo tramos», ha asegurado Carmona. Desde primera hora, muchos viajeros se acercan a las estaciones para intentar coger su tren habitual, pero la mayoría lo hace con planes B previstos por si se repiten las incidencias de los últimos días. A pesar del restablecimiento, hay retrasos y alteraciones en las frecuencias de paso previstas.
Tras seis días de caos en la red de Rodalies, Renfe ha optado por la cautela y prefiere prestar servicio solo en los tramos considerados más seguros y completar la oferta con servicios alternativos de bus que ofrezcan a los usuarios cierta previsibilidad. «Hay varios tramos en carretera y otros en oferta ferroviaria», ha destacado Carmona, que ha insistido en que la oferta que se está prestando es “suficiente para garantizar la movilidad de las personas que quieran utilizar Rodalies”. El portavoz de Renfe ha reconocido que la prioridad es «recuperar la confianza de los viajeros en un servicio esencial» lo antes posible. La otra novedad de este martes es que ya se puede conseguir el abono gratuito por un mes en las máquinas de las estaciones.
A primera hora de la mañana se ha producido una nueva reunión de seguimiento de la situación de Rodalies en la sede del Departamento de Territorio. El encuentro ha sido encabezado por la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, señalada por la oposición como culpable del caos ferroviario, y también han participado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña. Es la primera reunión tras las destituciones del director operativo de Rodalies y del director general de explotación y mantenimiento de Adif, a quienes ambas compañías responsabilizan de la crisis más grave que ha vivido el servicio de Rodalies en muchos años. El desbarajuste de estos días también ha obligado al gobierno español a reaccionar y ha anunciado un pacto con la Generalitat para ampliar la inversión del Plan de Rodalies en unos 1.700 millones de euros y pasa a tener un presupuesto global de 8.000 millones hasta 2030, de los cuales se han ejecutado unos 2.500, informa la Agencia Catalana de Noticias (ACN).
Previsión del servicio de Rodalies, línea a línea
- R1: mientras continúan las obras, este martes la R1 ofrece circulación en tren entre l’Hospitalet de Llobregat y Arenys de Mar, mientras que entre Arenys y Maçanet-Massanes se realiza servicio alternativo por carretera.
- R2 Nord y R2 Sud: toda la circulación se realiza en tren.
- R3: se mantiene el servicio alternativo por carretera mientras duran las obras de desdoblamiento de la línea.
- R4: entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia está previsto servicio en tren; entre Sant Sadurní y Martorell Central, por carretera; entre Martorell Central y Terrassa-Estació del Nord servicio en tren; y entre Terrassa-Estació del Nord y Manresa, servicio alternativo por carretera.
- R7: se realiza servicio alternativo por carretera derivado de las obras programadas en Montcada Bifurcació.
- R8: servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost, donde los viajeros pueden transbordar a la R2Nord.
- R11: se ha recuperado un nuevo tramo en tren y el servicio se presta en autobús entre Caldes de Malavella y Girona; en tren entre Girona y Figueres; y se vuelve a realizar en autobús entre Figueres y Portbou.
- RG1: entre Barcelona y Arenys están previstos los trenes; entre Arenys y Maçanet hay buses; el tramo Maçanet-Arenys se cubre con los trenes de la R11; y entre Caldes de Malavella y Portbou se vuelve a realizar por carretera.
- RL3: no tiene alteraciones y se realiza el servicio en tren.
- RL4: el tramo Lleida-Cervera es en tren y el tramo Cervera-Terrassa en autobús.
- R13 y R14: el tramo Lleida-Vinaixa se realizará en tren. El tramo Vinaixa-Sant Vicenç de Calders de la R13 y el tramo Vinaixa-Reus de la R14 están previstos con autobuses.
- R15: el tramo Reus-Barcelona se realiza en tren y el de Reus a Riba-roja d’Ebre pasando por Móra la Nova se debe cubrir con autobús.
- R16, R17 y RT2: ofrecen servicio en tren y la RT1 con trenes hasta Reus y servicio alternativo por carretera hasta La Plana de Picamoixons.