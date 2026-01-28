Alhora ha posat en marxa una campanya per fer fora Renfe de Catalunya. En poques hores s’han enviat 15.000 correus al Parlament de Catalunya per aturar l’empresa mixta de Rodalies de Catalunya, que compta amb majoria absoluta de l’operadora del servei de Rodalies al país, que té l’índex de puntualitat més baix de tot l’Estat espanyol. La formació independentista que lidera Jordi Graupera ha activat la plataforma forarenfe.cat perquè els ciutadans puguin “pressionar” els diputats amb l’objectiu que “el fals traspàs de Rodalies no es produeixi mai”. El web, segons detalla el partit en un comunicat, inclou un manifest contra l’empresa mixta, instruccions per enviar correus als diputats de la Comissió de Territori del Parlament, que són els que gestionen les polítiques de transport i mobilitat, i un canal de Telegram per coordinar les pròximes accions que es duran a terme. L’objectiu és que aquesta plataforma es converteixi en “un espai permanent” de vigilància i activisme ciutadà al voltant de Rodalies.
A hores d’ara ja hi ha 3.000 ciutadans que han donat suport al manifest per aturar el traspàs acordat entre Esquerra Republicana i PSOE, un traspàs que, segons Alhora, està dissenyat per “impedir que Catalunya pugui tenir mai una operadora pròpia malgrat la liberalització europea prevista per 2028”. Aquestes 3.000 persones que s’han inscrit a la plataforma han permès enviar ja 15.000 correus a representants de la cambra catalana. Això s’ha pogut fer, segons detalla el partit, perquè el sistema permet escriure fins a 18 diputats a la vegada. És a dir, es pot enviar un missatge a tots els membres de la comissió parlamentària. “Es tracta d’una autèntica manifestació digital dins del Parlament”, ha apuntat Graupera, i la formació subratlla que “tombar l’empresa mixta és el primer acte de rearmament independentista per fer fora Renfe i Adif de Catalunya”.
Alhora creu que a Catalunya no hi ha costum d’exercir pressió ciutadana directa als representats polítics escollits a les urnes, però subratlla que és una acció que funciona i que és del tot necessària. “Els diputats són més permeables a la pressió ciutadana del que ens volen fer creure”, afirma el líder de la formació, que celebra com un triomf d’Alhora que la presidenta del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Mònica Sales, hagi dit en seu parlamentària que “volem Renfe fora de Catalunya”. La formació remarca que ho ha dit a la sessió de control al Parlament que ha començat “tot just una hora després del llançament del portal”, i també ha explicat que hi ha “altres diputats” que estan responent als correus rebuts.
El web treu fum.— Jordi Graupera (@JordiGraupera) January 28, 2026
Els diputats estan rebent milers de correus. Alguns responen, demanant clemència i prometent que ara sí, ara sí, reaccionaran.
I ja parlen del "no" a l'empresa mixta. Després us passo videos.
No afluixeu: https://t.co/KiFGL2UuM3 per pressionar-los més. https://t.co/MgVAzCAHWL
Una empresa mixta amb majoria de Renfe per bloquejar un “traspàs real”
Aquesta campanya es posa en marxa després que el president del partit extraparlamentari ha estat publicant vídeos a les xarxes socials amb l’objectiu de fer “l’oposició que es fa al Parlament”, i que han superat les 900.000 visualitzacions. Així mateix, Alhora recorda que l’any 2028 està previst que la Unió Europea liberalitzi els serveis de trens de rodalies a tot el continent. “Això significa que a Catalunya s’hauria de fer un concurs públic i es podria canviar l’operadora: Ferrocarrils de la Generalitat podria assumir el servei, o es podria crear una operadora catalana amb els interessos dels catalans al centre”, exposa, i considera que l’empresa mixta pactada entre ERC i PSOE està dissenyada per evitar això. “El suposat traspàs no és un traspàs: és el blindatge perquè mai no hi pugui haver un traspàs real”, conclou.