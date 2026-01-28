Alhora ha puesto en marcha una campaña para expulsar a Renfe de Cataluña. En pocas horas se han enviado 15.000 correos al Parlamento de Cataluña para detener la empresa mixta de Rodalies de Cataluña, que cuenta con mayoría absoluta de la operadora del servicio de Rodalies en el país, que tiene el índice de puntualidad más bajo de todo el Estado español. La formación independentista que lidera Jordi Graupera ha activado la plataforma forarenfe.cat para que los ciudadanos puedan «presionar» a los diputados con el objetivo de que «el falso traspaso de Rodalies no se produzca nunca». El sitio web, según detalla el partido en un comunicado, incluye un manifiesto contra la empresa mixta, instrucciones para enviar correos a los diputados de la Comisión de Territorio del Parlamento, que son quienes gestionan las políticas de transporte y movilidad, y un canal de Telegram para coordinar las próximas acciones que se llevarán a cabo. El objetivo es que esta plataforma se convierta en «un espacio permanente» de vigilancia y activismo ciudadano alrededor de Rodalies.

Hasta el momento ya hay 3.000 ciudadanos que han apoyado el manifiesto para detener el traspaso acordado entre Esquerra Republicana y PSOE, un traspaso que, según Alhora, está diseñado para «impedir que Cataluña pueda tener nunca una operadora propia a pesar de la liberalización europea prevista para 2028». Estas 3.000 personas que se han inscrito en la plataforma han permitido enviar ya 15.000 correos a representantes de la cámara catalana. Esto ha sido posible, según detalla el partido, porque el sistema permite escribir hasta 18 diputados a la vez. Es decir, se puede enviar un mensaje a todos los miembros de la comisión parlamentaria. “Se trata de una auténtica manifestación digital dentro del Parlamento”, ha apuntado Graupera, y la formación subraya que «tumbar la empresa mixta es el primer acto de rearme independentista para expulsar a Renfe y Adif de Cataluña».

Alhora cree que en Cataluña no hay costumbre de ejercer presión ciudadana directa a los representantes políticos elegidos en las urnas, pero subraya que es una acción que funciona y que es totalmente necesaria. «Los diputados son más permeables a la presión ciudadana de lo que nos quieren hacer creer», afirma el líder de la formación, que celebra como un triunfo de Alhora que la presidenta del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Mònica Sales, haya dicho en sede parlamentaria que «queremos a Renfe fuera de Cataluña». La formación remarca que lo ha dicho en la sesión de control al Parlamento que ha comenzado «apenas una hora después del lanzamiento del portal», y también ha explicado que hay «otros diputados» que están respondiendo a los correos recibidos.

El sitio web echa humo.



Los diputados están recibiendo miles de correos. Algunos responden, pidiendo clemencia y prometiendo que ahora sí, ahora sí, reaccionarán.



Y ya hablan del "no" a la empresa mixta. Después os paso videos.



No aflojéis: https://t.co/KiFGL2UuM3 para presionarlos más. https://t.co/MgVAzCAHWL — Jordi Graupera (@JordiGraupera) January 28, 2026

Una empresa mixta con mayoría de Renfe para bloquear un «traspaso real»

Esta campaña se pone en marcha después de que el presidente del partido extraparlamentario ha estado publicando vídeos en las redes sociales con el objetivo de hacer «la oposición que se hace en el Parlamento», y que han superado las 900.000 visualizaciones. Asimismo, Alhora recuerda que en el año 2028 está previsto que la Unión Europea liberalice los servicios de trenes de cercanías en todo el continente. «Esto significa que en Cataluña se debería hacer un concurso público y se podría cambiar la operadora: Ferrocarriles de la Generalitat podría asumir el servicio, o se podría crear una operadora catalana con los intereses de los catalanes en el centro», expone, y considera que la empresa mixta pactada entre ERC y PSOE está diseñada para evitar esto. «El supuesto traspaso no es un traspaso: es el blindaje para que nunca pueda haber un traspaso real», concluye.

