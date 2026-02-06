Alhora va posar en marxa la setmana passada una campanya per fer fora Renfe de Catalunya i, després de recollir més de 25.000 signatures a través de la plataforma forarenfe.cat, ha activat una consulta vinculant amb l’objectiu que la gent decideixi “quina és la millor via per tombar definitivament l’empresa mixta i fer fora Renfe de Catalunya”. La votació, que estarà activa fins al pròxim 15 de febrer, ofereix tres opcions: presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) al Parlament de Catalunya, dur a terme una acció directa amb impacte immediat o crear grups de coordinació local a cada municipi.
Els impulsos de la campanya han definit aquestes “tres vies estratègiques” i conviden els interessats a participar a través d’un canal de Telegram activat per a l’ocasió. De moment, l’opció de la ILP arrasa entre els més de 2.500 vots que ha recollit en poques hores. És l’opció preferida pel 85% dels participants en la consulta fins aquest moment. D’altra banda, la creació de grups només ha rebut el suport del 9% dels participants i l’acció directa només compta amb el 6% dels vots. “Aquestes tres opcions no són incompatibles, però està bé que decidim entre tots per on comencem”, defensa Jordi Graupera, líder de la formació, en un vídeo publicat a xarxes per difondre la consulta.
Perquè la ILP, que a hores d’ara és l’opció preferida, tiri endavant al Parlament de Catalunya caldrà recollir 50.000 signatures. Alhora és conscient que caldrà organitzar “centenars de voluntaris” per aconseguir les signatures necessàries que “forci” el Parlament a aprovar una llei que substitueixi Renfe per “un operador designat per la Generalitat, d’acord amb l’article 169 de l’Estatut i el marc competencial propi de Catalunya”. “Les institucions catalanes tenen molt més poder del que ens volen fer creure perquè ara mateix no es fa servir en la direcció correcta”, defensa l’entitat.
Una opció més local per actuar contra Renfe “poble a poble”
D’altra banda, l’acció de crear grups locals, la segona de les tres opcions preferides pels participants en la consulta, serviria per disposar d’eines municipals per presentar mocions, pressió institucional, accions jurídiques i control dels entorns de les estacions. Una sèrie d’actuacions, que segons la formació, permetria actuar contra Renfe “poble a poble fins a fer inevitable el seu relleu”. Finalment, l’enganxada de vinils, la que té menys suports, serviria per evidenciar que Renfe és “un perill per als catalans” i també per “conscienciar que el primer objectiu concret per fer fora l’Estat és tombar l’empresa mixta per generar un efecte dòmino”.
Amb només nou dies, el manifest contra l’empresa mixta de Rodalies de Catalunya i per fer fora Renfe de Catalunya ha rebut el suport de 25.223 persones i, en conseqüència s’han enviat més de 100.000 correus electrònics als diputats del Parlament de Catalunya per aturar-la. Graupera ha celebrat que “vam aconseguir capturar la conversa, desplaçar-la cap a l’opció de fer fora Renfe de Catalunya i tombar aquesta empresa mixta”. Alguns partits es van haver de justificar com no ho havien fet mai, a altres se’ls va veure les vergonyes i altres van assumir ja part del nostre discurs”, ha afegit convençut que es pot fer “fora Renfe de Catalunya”.