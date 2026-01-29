Varios senadores catalanes de Junts y del PSC, entre otras formaciones, han llegado tarde este jueves por la mañana al pleno del Senado que debe tratar el accidente de Adamuz (Córdoba) y el caos de Rodalies porque sus trenes han llegado con retraso a Madrid. La sesión gira en torno a la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, que dará explicaciones sobre el choque entre los dos trenes de alta velocidad que ha dejado al menos 45 muertos y sobre el desorden en la red ferroviaria catalana después del accidente mortal de Gelida.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que algunos senadores que habían tomado los primeros trenes que conectan Barcelona con la capital española para asistir al pleno del Senado no han podido llegar a tiempo al inicio de la sesión. Las limitaciones temporales de velocidad que ha impuesto Adif en la línea de alta velocidad entre Barcelona y Madrid han provocado retrasos importantes en la mayoría de los trenes que hacen la ruta.

Imagen del accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) / ACN

El PP, a todo contra Sánchez

Mientras tanto, en el Senado los senadores del PP han recibido a Puente con gritos de “¡dimisión!”. Una vez se han desahogado, el pleno ha podido guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los últimos accidentes ferroviarios. La portavoz del PP en el Senado, Alícia García Rodríguez, ha sido la primera en intervenir y ha pedido la palabra para tachar de “cobarde” al presidente español, Pedro Sánchez, que no ha comparecido a pesar de haber sido citado. Rodríguez lo ha acusado de preferir quedarse «escondido en el búnker de la Moncloa» en lugar de «cumplir con su obligación» de presentarse en el Senado: “La decisión de no estar hoy aquí no es un problema de agenda, es una decisión política”, ha denunciado.

Asimismo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su formación aprovechará la mayoría absoluta que tiene el PP para crear una comisión de investigación sobre el accidente de Adamuz y la situación en Rodalies.