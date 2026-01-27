Les joventuts d’ERC es desfoguen aprofitant el caos de Rodalies

Les Joventuts d’Esquerra Republicana (JERC) han aprofitat el desgavell de Rodalies de l’última setmana per desfogar-se i han publicat un vídeo a les seves xarxes socials per denunciar el “caos” del servei i culpar Renfe del mal estat de la xarxa ferroviària. “La desinversió històrica passa factura”, recorden. “El país necessita una mobilitat segura i sostenible, i cal exigir-ne totes les responsabilitats!” El vídeo es va publicar diumenge, en plena tempesta pels continus problemes a Rodalies després de l’accident mortal de Gelida, amb Renfe i la Generalitat enviant missatges contradictoris sobre la represa del servei.
En les imatges difoses per les Joventuts d’Esquerra Republicana es poden veure diversos joves fent pintades de “Puta Espanya”, “Puta Renfe”, “Tot es culpa del PSC” o “Robavides de Catalunya” i enganxant cartells de “Puta Renfe, Puta Espanya”. Mentrestant, als despatxos de Calàbria es negociava amb l’Estat un acord per ampliar el Pla Rodalies i dotar-lo de 1.700 milions més, per a una inversió total de 8.000 milions fins al 2030, i els principals càrrecs del partit reclamaven la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per la mala gestió de la crisi de Rodalies.
❌ La desinversió històrica passa factura: la Renfe és un caos constant— Joventuts d’Esquerra Republicana (@JoventRepublica) January 25, 2026
El país necessita una mobilitat segura i sostenible, i cal exigir-ne totes les responsabilitats! pic.twitter.com/x9DtfTEFsM
Aquest dimarts, el portaveu d’ERC, Isaac Albert, ha celebrat l’acord per injectar més milions a Rodalies, però ha advertit que “no n’hi ha prou” per solucionar la desinversió de dècades i que l’objectiu és que el servei es traspassi a la Generalitat en les “millors condicions” possibles. Així mateix, Albert ha insistit que, més enllà dels cessaments a Renfe i Adif calen responsabilitats polítiques –en referència a Paneque– i ha reclamat al Govern de Salvador Illa que acceleri les negociacions pel traspàs. “Entenem que el compromís del Govern és avançar en el traspàs més enllà de si la consellera és una o és una altra”.