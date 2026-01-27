Adif apunta ara a una subcontracta per l’avaria al centre de control de Rodalies

Adif ha descartat finalment la hipòtesi del sabotatge i apunta ara a una subcontracta per la caiguda del Centre de Trànsit Centralitzat (CTC) de Rodalies que va obligar a suspendre dues vegades el servei en menys d’una hora aquest dilluns. Així ho ha avançat el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, en una entrevista a Catalunya i posteriorment ho han confirmat fonts del gestor de la infraestructura ferroviària. Santano ha explicat que Adif ha “identificat perfectament” l’error, que va ser provocat per una fallada del subministrador del software, fet que descarta el sabotatge, el ciberatac o l’error humà com a origen de la caiguda del CTC.
El secretari d’Estat de Transports ha assegurat que Siemens, la companyia proveïdora del programari, els ha donat “plenes garanties” sobre la fiabilitat del sistema i que l’error no es repetirà. En un primer moment, Adif va reconèixer que no podia descartar cap hipòtesi, inclòs el sabotatge, i posteriorment el mateix ministre de Transports, Óscar Puente, va alimentar la teoria parlant directament d’un possible ciberatac com una de les possibles causes. Després de la investigació interna, ha quedat acreditat que l’error provenia del mal funcionament del programari.
El president d’Adif, Pedro Marco de la Peña, va detallar aquest dilluns que el sistema havia mostrat un funcionament “anormal” i va descartar que la incidència fos culpa de la manca de recursos dedicats per la companyia. “No és un problema d’inversió, no és un problema d’innovació ni d’obsolescència de la tecnologia”, va dir De la Peña, que va recordar que el sistema tecnològic es va renovar el 2018. Segons el directiu, el sistema informàtic que controla el trànsit ferroviari de Rodalies es va “autobloquejar” a les 6.20 perquè “detectava que no tenia un control segur i redundant de la senyalització” i perquè havia registrat que “algunes interaccions” amb el sistema de comunicació de l’operadora Renfe “funcionaven malament”.
Primers cessaments pel caos a Rodalies
El caos de Rodalies de l’última setmana s’ha cobrat les dues primeres víctimes. El director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i el director general d’explotació i manteniment d’Adif, Raúl Míguez Bailo, van ser destituïts aquest dilluns a petició del secretari d’Estat de Transports. Hores abans, la Generalitat havia exigit a Renfe i Adif que assumissin responsabilitats de “manera immediata” pel desgavell al servei de Rodalies. En canvi, el Govern ha descartat per ara depurar responsabilitats polítiques –la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat la més assenyalada pels socis d’investidura i per la resta de l’oposició– i assegura que la prioritat es restablir el funcionament de Rodalies i que més endavant ja hi haurà temps de revisar l’actuació de l’executiu durant la crisi.
El conseller de la Presidència i president en funcions, Albert Dalmau, ha reconegut que la històrica manca d’inversions de l’Estat a Rodalies no es pot revertir a curt termini. “En un any i mig no solucionarem un problema de desinversió de 20 anys”, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Bona part d’aquests anys sense inversió o amb una execució molt més baixa del previst han estat amb Pedro Sánchez a la Moncloa. En aquest sentit, Dalmau ha confiat que el desgavell d’aquests dies serveixi de “punt d’inflexió” i ha reclamat que serveixi per “obrir un camí” perquè l’Estat executi les inversions que “toquen”, compri nous trens i finalitzi els canvis en la gestió de Rodalies a través de la nova empresa mixta.