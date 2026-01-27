El Govern preveu que fins dilluns de la setmana vinent no es podrà recuperar la “normalitat” del servei de Rodalies, afectat des de fa una setmana per l’accident mortal a Gelida (Alt Penedès). Aquest és el calendari amb el qual treballa l’executiu de Salvador Illa per restablir el servei, però remarca que es farà amb les disfuncions que ja tenia “abans d’aquesta crisi”. És a dir, el Govern preveu que es restableixi el serveix a excepció del tall de l’R3, que és anterior a aquesta setmana, per al desdoblament entre Montcada Bifurcació i la Garriga; i el de l’R4 entre Martorell Central i Sant Sadurní d’Anoia per a la reparació del mur del sinistre de Gelida. Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts. Així mateix, ha apuntat que hi ha la previsió que els talls i els serveis alternatius de transport que hi ha ara es mantinguin fins divendres, “amb el mateix sistema que hi ha ara”, i a partir del cap de setmana es podran anar “reprenent” els trams que actualment estan tallats.
“A partir del cap de setmana es podran anar reprenent els talls inspeccionats i, per tant, dilluns de la setmana que ve esperem que el servei de Rodalies es desenvolupi ja sense aquests plans alternatius que en aquests moments estan actuant en aquests punts que s’estan analitzant”, ha assegurat la consellera. D’altra banda, Paneque ha descartat la proposta de Junts per Catalunya de portar Renfe i Adif als tribunals i exigir a les empreses públiques estatals responsabilitats penals i criminals pel caos de Rodalies de l’última setmana. “Rodalies no se soluciona portant ningú als tribunals. Això s’arregla treballant amb rigor i amb inversions”, ha dit la consellera, que ha centrat les crítiques de l’oposició per la gestió del caos de viscut en la xarxa ferroviària catalana.
Després que el Govern hagi anunciat durant aquests dies fins a dos cops un restabliment del servei que no s’ha produït, la portaveu del Govern ha descartat dimitir després que ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, tanqués files amb la consellera. En aquest sentit, Sílvia Paneque ha manifestat que els primers dies de la crisi es va centrar en “revertir i resoldre” la situació i que ara es troba “absolutament amb les mateixes forces i energies, o més que abans de la crisi, per continuar treballant per la millora de les infraestructures, a través de la governança i del material rodant”.
“La nostra feina no és buscar culpables”
L’objectiu de la consellera, segons ha dit, és treballar per “tenir un servei de Rodalies ajustat a les necessitats de Catalunya”, i ha deixat clar que no es planteja fer cap destitució en el seu Departament de Territori pel caos informatiu d’aquests darrers dies. En aquest sentit, ha destacat la “implicació” i l'”excel·lència” de tots els treballadors del seu Departament. Així mateix, el Govern ha descartat assenyalar culpables pel servei deficient de Rodalies i ha deixat en mans d’Adif i Renfe “depurar” les responsabilitats que calguin arran del caos del servei, però ha deixat clar que “la nostra feina no és buscar culpables”. “La nostra funció és determinar que no ha funcionat prou bé, determinar quines responsabilitats té cadascú i buscar solucions”.
Adif preveu acabar aquesta setmana les inspeccions
Com bé ha assenyalat la consellera durant la roda de premsa, Adif treballa amb la previsió que aquesta setmana acabin les inspeccions a la xarxa de Rodalies per poder restablir el servei. Ho ha anunciat el director de construcció d’obres d’Adif, Ángel Contreras, que, en canvi, ha evitat precisar quines línies podrien posar-se primer en marxa. Amb tot, l’empresa titular de les vies i encarregada del seu manteniment, ha elevat de 23 a 29 les actuacions “d’urgència” que està fent a la xarxa ferroviària de Catalunya. Uns treballs que compten amb uns 150 tècnics repartits entre una cinquantena d’equips que fan feines sobre el terreny. “Les inspeccions van molt bé, van molt avançades i creiem que al llarg d’aquesta setmana, totes les línies podrien estar pràcticament desbloquejades”, ha apuntat Contreras, remarcant que és “un pla obert” al qual es poden afegir més actuacions.