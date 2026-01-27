Junts planteja portar Renfe i Adif als tribunals pel caos de Rodalies

El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha instat la Generalitat a portar Renfe i Adif als tribunals i a exigir-los responsabilitats penals i criminals pel caos de Rodalies de l’última setmana. “Tenim clar que la desinversió premeditada del ministeri i Adif posa en perill la vida dels catalans“, ha defensat Vergés en una roda de premsa des del Parlament. Vergés ha avançat que farà la petició a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant una interpel·lació al ple d’aquesta setmana.
Si el Govern s’hi nega, Junts té “sobre la taula” la possibilitat de fer-ho com a partit. La moció, que es votarà en el primer ple del febrer, també reclamarà la dimissió de Paneque, ja que la formació que lidera Carles Puigdemont considera “insuficients” els cessaments de “caps de turc de perfil tècnic” anunciat aquest dilluns, en referència a la destitució del director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i el director general d’explotació i manteniment d’Adif, Raúl Míguez.
Preguntat per l’acord per injectar 1.700 milions d’euros més al Pla de Rodalies, Vergés ha assegurat que “tots els diners són benvinguts”, però ha recordat que són fons que es deuen a Catalunya i que tenen “poca esperança” que s’acabin materialitzant perquè “només un de cada tres euros pressupostats acaben arribant a Catalunya”.
A banda de reclamar la dimissió de Paneque, Junts proposarà un paquet de 14 mesures que inclou constituir un equip tècnic de “xoc” amb experts d’FGC i independents per auditar la xarxa, el parc mòbil i el servei; elaborar un pla de talls quirúrgics de la xarxa per evitar la suspensió total del servei; o reclamar a Renfe i Adif l’assumpció dels costos directes i indirectes derivats del col·lapse, entre altres mesures.