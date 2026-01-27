Junts planea llevar a Renfe y Adif a los tribunales por el caos de Rodalies

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha instado a la Generalitat a llevar a Renfe y Adif a los tribunales y a exigirles responsabilidades penales y criminales por el caos de Rodalies de la última semana. «Tenemos claro que la desinversión premeditada del ministerio y Adif pone en peligro la vida de los catalanes«, ha defendido Vergés en una rueda de prensa desde el Parlament. Vergés ha avanzado que hará la petición a la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, durante una interpelación en el pleno de esta semana.

Si el Gobierno se niega, Junts tiene “sobre la mesa” la posibilidad de hacerlo como partido. La moción, que se votará en el primer pleno de febrero, también reclamará la dimisión de Paneque, ya que la formación que lidera Carles Puigdemont considera “insuficientes” los ceses de «chivos expiatorios de perfil técnico» anunciados este lunes, en referencia a la destitución del director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y el director general de explotación y mantenimiento de Adif, Raúl Míguez.

Accesos sin pasajeros este lunes por la mañana en la estación de Sants / Anton Rosa

Preguntado por el acuerdo para inyectar 1.700 millones de euros más al Plan de Rodalies, Vergés ha asegurado que “todo el dinero es bienvenido”, pero ha recordado que son fondos que se deben a Cataluña y que tienen “poca esperanza” de que se acaben materializando porque «solo uno de cada tres euros presupuestados acaba llegando a Cataluña».

Además de reclamar la dimisión de Paneque, Junts propondrá un paquete de 14 medidas que incluye constituir un equipo técnico de “choque” con expertos de FGC e independientes para auditar la red, el parque móvil y el servicio; elaborar un plan de cortes quirúrgicos de la red para evitar la suspensión total del servicio; o reclamar a Renfe y Adif la asunción de los costos directos e indirectos derivados del colapso, entre otras medidas.