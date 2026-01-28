El caos de Rodalies arran de l’accident mortal de Gelida (Alt Penedès), amb dies sense servei de trens per a les 400.000 persones que l’utilitzen cada dia, ha marcat la sessió de control al Parlament de Catalunya d’aquest dimarts al matí. L’oposició en bloc ha criticat la gestió del Govern que han liderat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha assumit les gestions del president de la Generalitat per l’ingrés hospitalari de Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Junts per Catalunya, PP, Vox, CUP, Aliança Catalana han criticat com s’ha gestionat el caos ferroviari de l’última setmana i la majoria dels grups parlamentaris han demanat la dimissió de Paneque, però també n’hi ha que han instat l’executiu a convocar eleccions. Però també l’han criticat ERC i Comuns, socis prioritaris de l’executiu arran de la investidura d’Illa, i ho han fet en un moment que l’executiu ha de negociar els Pressupostos del 2026 amb aquestes dues formacions. Els republicans no afluixen i demanen dimissions tant al Govern com a l’executiu espanyol i els Comuns evidencien la mala gestió de l’executiu amb el caos ferroviari.
El president del grup parlamentari d’Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha estat molt clar i ha dit que la seva formació no es conforma amb els cessaments dels dos responsables d’Adif i Renfe no n’hi ha prou. “Calen dimissions aquí i allà”, ha reclamat, i ha subratllat la mala gestió de l’executiu socialista: “El Govern dels que ens venia a donar lliçons de gestió ha quedat retratat”. El líder de la formació republicana a la cambra catalana ha atribuït la responsabilitat de la crisi “estructural” a l’Estat, i ha carregat contra el model “radial i centralista” de l’Estat espanyol. “La solució serà definitiva quan aconseguim la plena sobirania”, ha sentenciat.
“No van liderar la crisi fins després de sis dies de caos”, ha retret la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, que no ha volgut anar més enllà perquè ho farà després de la sessió de control al president de la Generalitat i el Govern coincidint amb la compareixença de Dalmau davant el ple. Tot i això, Albiach ha reclamat a l’executiu que assumeixi el paper que li pertoca com a titular del servei i “exerceixi l’autoritat davant Renfe i Adif”. “El Govern ha posat la cara pel Ministeri de Treball durant la primera setmana de la crisi”, ha criticat.
“El Govern de tothom té emprenyat tothom”
La presidenta de Junts per Catalunya, Mònica Sales, ha dit que el país “cau a trossos” ha acusat l’executiu d’Illa de portar Catalunya al “caos permanent”. En aquest sentit, ha assenyalat que la mala gestió i la manca de voluntat de defensar Catalunya a Madrid han portat el país a una “col·lapse nacional gegantí: en trens, sanitat, educació, serveis socials, habitatge o llengua”. “El Govern de tothom té emprenyat tothom”, ha sentenciat, i ho ha atribuït a “la dependència de l’Estat i la incompetència del Govern”. “Ens porten a la decadència”, ha reblat la líder del principal grup de l’oposició, que ha acusat el Govern de “dimitir de governar i ha dimitit de defensar Catalunya”. Amb tot, ha reclamat al Govern que assumeixi responsabilitats i ha assenyalat directament a la consellera Sílvia Paneque: “Ja fa dies que hauria d’haver plegat o, si no, l’haurien hagut de cessar”.
El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha acusat l’executiu d’Illa d'”incompetència”, i ha exigit la dimissió de Paneque, i també la del ministre Óscar Puente. Per la seva banda, el diputat de la CUP Xavi Pellicer ha exigit a l’executiu el cessament “immediat” de la consellera de Territori, i els ha convidat a recuperar “una mínima credibilitat”. “Tenen el país potes amunt”, ha advertit. També han demanat dimissions des de les formacions d’extrema dreta. El portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, ha demanat dimissions a l’executiu, però ha anat més enllà i ha instat el president de la Generalitat a convocar eleccions. Finalment, la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha criticat que els catalans paguin impostos europeus per tenir uns serveis “tercermundistes”.
El Govern mantindrà les bonificacions fins a finals de legislatura
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, s’ha compromès durant la sessió de control a mantenir les bonificacions de les tarifes del transport públic al llarg de tota aquesta legislatura, després de la situació a Rodalies i fins que se solucioni els problemes al servei. “No se li pot exigir a un ciutadà que, després del desgavell que s’ha viscut, hagi de pagar pel servei. I té el compromís del Govern de mantenir aquesta rebaixa de les tarifes del transport públic durant el conjunt de la legislatura. Fins que en sortim”, ha expressat Dalmau sobre un acord que s’ha oficialitzat un cop acabada la sessió de control. Els Comuns, a través d’un comunicat, han informat que l’acord s’ha assolit després de dies de negociacions i en plena crisi de Rodalies. “Mantenir la rebaixa del transport públic és una mesura imprescindible per fer front a l’augment del cost de la vida i per protegir els centenars de milers de persones que cada dia depenen del transport públic per anar a treballar, estudiar o tenir cura de les seves famílies”, han subratllat des del grup de Jéssica Albiach.
A banda d’això, Dalmau ha començat les seves explicacions destacant la seva “humilitat”, i ha reconegut que la setmana de caos amb el servei ferroviari “no ha estat bona pel país” ni pels usuaris de Rodalies que, segons ha dit, mereixen “un servei millor”. El conseller de la Presidència ha defensat el canvi de gestió de Rodalies amb la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya, però també ha volgut apuntar que tot el caos viscut no és només culpa d’aquest Govern, que fa un any i mig que governa i ha reclamat “treballar junts” als grups de l’oposició per solucionar la situació precària de la xarxa de Rodalies a causa les dècades de desinversió de l’Estat.