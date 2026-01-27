La ‘lluvia de millones’ prometida a Rodalies se destinará al mantenimiento

El caos ferroviario que ha sacudido Cataluña durante la última semana ha obligado a las administraciones a reaccionar rápidamente. En rueda de prensa, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consejera de Territorio y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, han anunciado una nueva ‘lluvia de millones’ para la red de Rodalies. Concretamente, se ha actualizado el Plan de Rodalies 2020-2030, un plan en el cual se prevé que la inversión se eleve hasta los 8.037 millones de euros, un 26% más y 1.691 millones extra. En el caso del mantenimiento, la ‘lluvia de millones‘ anunciada hará que se duplique la inversión del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, pasando de una inversión inicial prevista de 1.018 millones de euros hasta 2030 a 2.243 millones de euros.

Según han detallado los ponentes, de la inversión prevista hasta 2030 ya se han invertido 586 millones de euros en los últimos cinco años. «Es una actualización absolutamente imprescindible de un plan que tiene un objetivo muy claro, que es mejorar de una manera estructural en el ámbito de las infraestructuras y alcanzar los estándares de eficiencia y de calidad que merecemos como país», ha señalado Sílvia Paneque. «Somos conscientes de que el plan no solucionará los problemas de un día para otro. Pero es una apuesta clara por Rodalies y representa un cambio de ritmo colosal», ha añadido la consejera.

El mantenimiento, la piedra angular de una nueva ‘lluvia de millones’

Este nuevo plan de ruta con un aumento de las inversiones llega después del accidente mortal en la R4 en Gelida y la detección de varios problemas en toda la infraestructura de Rodalies. Aunque el mantenimiento es la piedra angular del plan de Rodalies, está enmarcado en un aumento de la inversión del plan, pasando de 6.300 millones de euros de inversión previstos en 2020 a 8.037 millones.

Visión frontal de uno de los nuevos trenes de Rodalies que entrarán en circulación en 2026 | Albert Hernández (ACN)

Paralelamente al incremento de la inversión prevista, Paneque ha anunciado que el plan de ruta del Plan de Rodalies incorpora la creación de vías de estacionamiento y talleres de mantenimiento y reparación de trenes para responder al incremento de la flota prevista, ya que se incorporarán 53 nuevos convoyes. «Este plan no solucionará todos los problemas de un día para otro, pero es una apuesta clara que necesita tiempo. Es un cambio de ritmo importante que incluye más mantenimiento, más planificación, más orientación al usuario y más transparencia», ha señalado la portavoz del Gobierno.