La ‘pluja de milions’ promesa a Rodalies anirà destinada al manteniment

El caos ferroviari que ha sacsejat Catalunya durant la darrera setmana ha obligat que les administracions hagin hagut de reaccionar a correcuita. En roda de premsa el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori i portaveu del Govern,Sílvia Paneque, han anunciat una nova ‘pluja de milions’ per a la xarxa de Rodalies. Concretament, s’ha actualitzat el Pla de Rodalies 2020-2030, un pla en el qual es preveu que la inversió s’elevi fins als 8.037 milions d’euros, un 26% més i 1.691 milions extra. En el cas del manteniment la ‘pluja de milions” anunciada farà que es dobli la inversió del manteniment preventiu i correctiu de la infraestructura passant d’una inversió inicial prevista de 1.018 milions d’euros fins el 2030 fins als 2.243 milions d’euros.
Segons han detallat els ponents, de la inversió prevista fins el 2030 ja s’han invertit 586 milions d’euros en els darrers cinc anys. “És una actualització absolutament imprescindible d’un pla que té un objectiu molt clar, que és millorar d’una manera estructural en l’àmbit de les infraestructures i aconseguir els estàndards d’eficiència i de qualitat que mereixem com a país”, ha assenyalat Sílvia Paneque. “Som conscients que el pla no solucionarà els problemes d’un dia per l’altre. Però és una aposta clara per Rodalies i representa un canvi de ritme colossal”, ha afegit la consellera.
El manteniment, la pedra angular d’una nova ‘pluja de milions’
Aquest nou full de ruta amb un augment de les inversions arriba després de l’accident mortal a l’R4 a Gelida i la detecció de diversos problemes arreu de la infraestructura de Rodalies. Tot i que el manteniment és la pedra angular del pla de Rodalies està emmarcada en un augment de la inversió del pla, passant de 6.300 milions d’euros d’inversió prevists l’any 2020 fins els 8.037 milions.
Paral·lelament a l’increment de la inversió prevista, Paneque ha anunciat que el full de ruta del Pla de Rodalies incorpora la creació de vies d’estacionament i tallers de manteniment i reparació de trens per a respondre a l’increment de la flota prevista, ja que s’incorporaran 53 nous combois. “Aquest pla no solucionarà tots els problemes d’un dia per a un altre, però és una aposta clara que necessita temps. És un canvi de ritme important que inclou més manteniment, més planificació, més orientació a l’usuari i més transparència”, ha assenyalat la portaveu del Govern.