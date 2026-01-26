Els maquinistes esclaten pel desgavell de Rodalies: “Estem cansats”

Els maquinistes han carregat contra Renfe i Adif pel nou desgavell al servei de Rodalies, que aquest dilluns s’ha suspès dues vegades en menys d’una hora per una avaria en el centre de control de trànsit de l’estació de França. “Estem cansats, perquè al final qui està donant la cara i estem al tren som nosaltres, no ells”, ha explicat en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) l’Elisabet Ramos, maquinista afiliada a la CGT. La jove maquinista s’ha preguntat si no seria “més convenient” millorar els protocols i revisar bé la xarxa abans de donar l’ordre de sortida, ha dit amb relació a la confusió generalitzada d’aquests dies després que la Generalitat, Renfe i Adif donessin versions contradictòries sobre l’estat del servei de Rodalies. “Ja no només per nosaltres, sinó pels viatgers, estaran un altre cop enfadats i emprenyats”.
Els sindicats de maquinistes, assenyalats la setmana passada per la vaga encoberta per manca de seguretat a Rodalies, culpen directament Renfe i Adif per la falta de finançament a la xarxa ferroviària en els últims anys. Malgrat l’esforç del govern espanyol per defensar l’increment de les inversions a Catalunya, el fet és que el baix percentatge d’execució tant dels pressupostos generals de l’Estat com de les inversions en el sistema ferroviari han deixat Rodalies en una situació molt precària. El coordinador del sector ferroviari de CCOO, Pau Mercè, ha reclamat “replantejar el sistema ferroviari per tal d’oferir un servei digne” als usuaris, mentre que el secretari general de Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf), Diego Martín, ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio que la falta d’inversió no és exclusiva de Catalunya, sinó que afecta tota la xarxa de mitjana distància de l’Estat.
“Si el centre de control no funciona, nosaltres no podem circular”, recorda Ramos, que ha remarcat que és una incidència “habitual” que provoca que per seguretat no es pugui circular. “Necessitem seguretat per a tothom”, insisteix. També ha criticat que els maquinistes no estan prou informats del que passa a la xarxa i que actualment no saben com actuar davant d’un temporal: “Què hem d’esperar quan hi hagi un temporal? Bona pregunta, què hem d’esperar?”, ha dit irònicament.