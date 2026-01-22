El Govern ha arribat a primera hora d’aquesta tarda a un acord amb els maquinistes. El servei de Rodalies es reprendrà a mesura que arriben els resultats d’una segona revisió de la infraestructura que comptarà, com a principal novetat, amb la presència dels sindicats. En roda de premsa, la consellera Sílvia Paneque ha detallat que els maquinistes formaran part d’aquesta ronda d’inspeccions i que el servei tornarà “un cop acabin aquestes proves”. La titular de Territori no ha concretat si els trens estaran disponibles divendres a primera hora. “Anirem informant del funcionament de cada línia al llarg de la tarda o vespre segons vagin les marxes exploratòries”, ha remarcat Paneque. En aquests moments, hi ha tretze equips desplegats per tot el país per comprovar els punts delicats de la xarxa.
L’acord arriba després d’una reunió de més de quatre hores entre representants del Govern, Adif, Renfe i dels sindicats, que han negociat a l’estació de Sants. Fa 36 hores que la circulació de trens, suspesa la nit de dimarts després de l’accident a Gelida (Alt Penedès), està interrompuda a tot el país malgrat que l’executiu català havia anunciat una represa “progressiva” dijous al matí. Tot i aquest primer anunci, els trens no han circulat per “causes operatives”, segons la versió oficial, una situació que diferents analistes i veus del sector atribueixen a la “vaga encoberta” que han forçat els maquinistes. Segons ha concretat Paneque, aquest dijous només hi havia 6 treballadors actius d’una plantilla total de 140. “Xifra que fa impossible reprendre servei amb garanties i normalitat”, ha admès la consellera.
Els sindicats ja havien avisat que no tornarien a prestar el servei fins no tenir màximes garanties de seguretat i, malgrat presentar-se al lloc de feina, els treballadors s’han negat a pujar als trens. Durant tota la jornada, les reunions s’han produït al centre de comandament de Sants i també a la planta setena del Departament de Territori per fer seguiment de la crisi. Des de Madrid, el ministre de Transports, Óscar Puente, ha evitat parlar de vaga durant tot el dia, però ha admès que s’estava parlant amb els maquinistes.
Jornada llarga i plena d’incertesa a les estacions
El caos viscut aquest dijous ha emprenyat encara més uns usuaris poc satisfets amb el funcionament del dia a dia de Rodalies. Una insatisfacció que molts passatgers han mostrat aquest matí a les estacions i que s’ha desplaçat a les xarxes socials a mesura que ha avançat el dia. Els usuaris han carregat contra el pla alternatiu que s’ha activat, que “tampoc ha funcionat”, i han lamentat que “tot sigui un desastre”. Així s’expressaven aquest matí passatgers habituals de l’R4 a l’Agència Catalana de Notícies. En declaracions al Tot Barcelona, que s’ha desplaçat a l’estació de Sants, els usuaris també lamentaven la manca d’alternatives i la desinformació.
El caos ferroviari de les darreres 48 hores ha despertat neguit entre els ciutadans i crítiques polítiques a l’infrafinançament de la xarxa i a la gestió del servei. El ministre Puente ha atribuït el mal funcionament de Rodalies a la “desinversió” produïda durant anys i a un traçat singular. Declaracions que Esquerra Republicana –que ha pactat el traspàs del servei a Catalunya– ha aprofitat per recordar el “dèficit d’inversió estructural” al país. El president de la formació, Oriol Junqueras, també ha assegurat que l’executiu socialista “queda retratat” per haver anunciat el restabliment de trens sense garanties que fos així. I el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha assenyalat la “incompetència” i la “manca absoluta de lideratge” del Govern. La CUP ha demanat obrir un expedient a Adif i els Comuns han exigit auditories recurrents a Rodalies.
