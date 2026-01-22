La Generalitat de Catalunya restablirà la línia R2 Nord, que uneix l’Aeroport del Prat amb Sant Celoni, passant per Barcelona i Granollers. La línia vallesana –per ara és l’única línia que ho fa– es posarà a prova aquesta mateixa nit amb dos trens direcció Aeroport i Granollers. Es tracta de la primera de les tretze línies que torna a recuperar el servei després de dos dies sencers de col·lapse. Tal com ha explicat la consellera Sílvia Paneque que es faria aquesta tarda, els maquinistes han revisat, de primera mà i de forma conjunta amb els tècnics d’Adif, l’estat de tot el recorregut.
Per ara, les novetats només inclouen l’R2. Durant l’atenció als mitjans de la tarda, la consellera no ha volgut anticipar dates concretes i s’ha limitat a condicionar el restabliment de la xarxa al resultat de les noves inspeccions. Hores més tard, el portaveu institucional de Renfe, Antonio Carmona, ha remarcat que els equips “treballaran tota la nit amb l’objectiu arrencar el servei amb la màxima normalitat possible”.
Aquestes noves revisions amb presències dels maquinistes han permès desencallar les negociacions entre el Govern i els sindicats, que aquest matí s’han negat a oferir el servei malgrat que l’executiu català havia anunciat el retorn a la normalitat per a dijous a les sis. A primera hora, només 6 dels 140 maquinistes de Renfe a Catalunya estaven disposats a pujar al tren. “Xifra que fa impossible reprendre servei amb garanties i normalitat”, ha admès la consellera.
Jornada de negociacions maratoniana
Amb peus de plom, Paneque no ha volgut emprenyar uns sindicats que, minuts abans de la compareixença, encara retreien al Govern que avancés el retorn del servei malgrat saber que ells no tenien les garanties de seguretat exigides. Una versió que xoca amb les declaracions de la consellera, que aquesta tarda detallava que el Govern va enviar el certificat de seguretat d’Adif a Renfe a les 18 hores de dimecres “perquè el fes arribar als treballadors”. El Govern també ha anunciat que obrirà un expedient a la companyia espanyola de trens.
L’executiu català, que amb l’absència de Salvador Illa –encara hospitalitzat– està liderat per Albert Dalmau, també ha acordat amb els sindicats un pla d’actuació de millores i reunions cada dos mesos per controlar que les reformes van avançant. “El govern està satisfet d’haver desbloquejat una situació indesitjada per totes les parts”, ha rematat Panque.
