L’amenaça de vaga dels maquinistes divideix els sindicats ferroviaris

Els sindicats de maquinistes fan un diagnòstic “similar” de la situació ferroviària a l’Estat espanyol, però tenen “matisos” respecte a la resposta que han de donar. La proposta de vaga llançada aquesta setmana per Semaf, principal organització del sector, no ha generat la unanimitat que esperava. Només s’hi volen sumar la CGT i el Sindicat Ferroviari, amb un representant cadascú al comitè general d’empresa; UGT i CCOO, que sumen sis dels onze representants, aposten per visibilitzar el seu malestar sense forçar cap aturada.
Segons expliquen diferents agències, el Comitè d’Empresa de Renfe emetrà un comunicat en les pròximes hores, però tot fa pensar, apunten citant fonts consultades, que cada sindicat prendrà una decisió per separat. El president del comitè de treballadors, Alfredo Herranz Escudero, no ha avançat per ara cap moviment. “Probablement en les pròximes hores o dies es faran públiques les decisions que s’han adoptat”, ha apuntat.
Després d’una reunió amb Renfe dimecres al vespre, el sindicat espanyol Semaf assegurava que la vaga sectorial és “l’única via legal” per garantir “els estàndards de seguretat” per als treballadors ferroviaris davant el nivell de degradació de la infraestructura. Els dies de vaga plantejats són el 9, 10 i 11 de febrer.
La seguretat, en el punt de mira
Fins ara, la reunió ha servit per valorar els darrers esdeveniments, principalment el desencarrilament i xoc de dos trens d’alta velocitat a Andalusia, que ha provocat 42 morts, i la crisi que viu el servei de Rodalies a Catalunya, sense servei les darreres 36 hores. Els sindicats apunten que plantejaran “qüestions de seguretat” a l’empresa.
La seguretat, al centre de totes les mirades després dels últims incidents tràgics, també són el pal de pallar de les converses entre la Generalitat i els maquinistes de Catalunya, que aquest dijous s’han negat a pujar als trens perquè Adif no els ha garantit, defensen, la seva seguretat. El ministre de Transports, Óscar Puente, al centre de les crítiques, manté que la xarxa de trens catalana és segura després de la revisió que se’n va fer dimecres, el primer dels dos dies aturada.